Ley contra el abuso financiero informal

Hace unos días recibí un mensaje de una mujer, madre soltera, quien me escribió angustiada: “Pedí un préstamo de 10 mil lempiras a un prestamista del barrio para una emergencia médica. Me cobra 25% mensual y si me atraso, me amenaza con venir a mi casa. Ya pagué más del doble y todavía debo dinero”. No es un caso aislado. Es la historia de miles de hondureños atrapados en un círculo de deudas impagables, sin protección ni respaldo institucional. En barrios, colonias y hasta zonas rurales del país, proliferan los prestamistas informales y las casas comerciales que ofrecen “dinero fácil” o crédito rápido. Pero detrás de esas promesas hay un sistema paralelo, sin regulación, que opera con intereses abusivos, condiciones leoninas y prácticas de cobro que muchas veces rayan en la intimidación o el acoso. Mientras tanto, el Estado permanece ausente. Honduras no cuenta con una ley que regule el crédito informal ni que proteja de manera efectiva a los usuarios financieros ante este tipo de abusos. Las instituciones encargadas de supervisar el sistema financiero, como la CNBS o el BCH, no tienen competencia para intervenir en estas operaciones, porque no forman parte del sistema formal. Así, miles de personas quedan totalmente expuestas, sin un marco legal que les ampare ni mecanismos para denunciar prácticas injustas. El problema es estructural. La mayoría de quienes recurren a estos préstamos no lo hacen por elección, sino por necesidad. La falta de acceso a créditos bancarios, la informalidad laboral, los ingresos inestables y la urgencia cotidiana empujan a las familias a buscar dinero donde los haya. Por años, distintas voces han advertido esta situación. Una de las más constantes ha sido la Red Hondureña de Educación Financiera, que ha impulsado la idea de una ley que proteja a los usuarios de estos esquemas financieros informales. Este debe ser un tema a incluir en todos los debates presidenciales de este año electoral. Y una prioridad para el próximo Congreso Nacional período 2026-2030.