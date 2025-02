Las paradojas de la humanidad

Primero que nada, quiero aclarar que estos relatos, como todos los que he escrito de este tipo, no es para hacer creer que soy el dueño de la verdad absoluta, sino, por el contrario, es un poco expresar lo que pienso desde la perspectiva propia y con mis experiencias de vida. Antes que haber llegado a la luna, que no está mal, primero tenían que dedicarse a explorar lo que hay en casa, es decir, el océano del cual aquellos estudiosos y en pleno 2025, solo conocen el 5%. La raza negra en su mayoría tiene un complejo, pero muchos ignoran que en África los restos más antiguos son los de ellos y que son la raza primaria, los demás venimos de ese tronco. Los niños están locos por crecer y por su falta de experiencia, ignoran lo complejo de ser adulto, mientras que los ancianos desean ser jóvenes de nuevo porque no les alcanzó la experiencia de vivir para disfrutar de la etapa de la adultez. Aquellos que más se dicen pertenecer o se identifican como religiosos, son los que menos llevan un orden de vida como les dicta su doctrina. Los ateos se empeñan en negar la existencia de un ser, el cual según ellos no existe. La riqueza del mundo la concentran muy pocos, mientras son la inmensa mayoría en el mundo quienes viven en pobreza y muchos otros en condiciones precarias. Con la riqueza del Vaticano se podría erradicar la pobreza de África. África, un continente en donde hay muchas riquezas naturales, su gente en la mayoría de esos países son pobres. Muchos quieren salir de la pobreza y tener una larga vida, pero lo hacen sin buscar el conocimiento y por la vía rápida la vida se les acorta muchísimo. Las religiones profesan amor, pero entre religiosos se rechazan los unos a los otros por no creer en las mismas doctrinas y dogmas. Aquel que poco sabe cree que lo sabe todo. Muchos estudiaron por años, pero nunca abrieron la mente y no aplicaron bien esos conocimientos. Muchos creyeron que los pobres son pobres porque quieren, pero nunca hicieron nada para cambiar esa situación.