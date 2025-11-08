La voz que desafía al poder (2/2)

Friedrich Nietzsche decía que “quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo”. En este caso, el “porqué” de Cossette parece claro: la defensa de la transparencia. Lo soporta todo -acusaciones, filtraciones, campañas de odio- porque su propósito le da sentido a la tormenta. Puede equivocarse, como cualquiera, pero lo hace desde una convicción, no desde el cálculo.

Y es que, como advertía Hannah Arendt, “la mayor desgracia de los tiempos modernos no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos”. En medio de una sociedad acostumbrada a mirar hacia otro lado, López rompe la indiferencia. Habla, denuncia, incomoda. Su actuar nos obliga a pensar: ¿queremos instituciones obedientes o instituciones valientes?

Su papel dentro del CNE también deja al descubierto una fragilidad nacional: el riesgo de que el poder político subordine al árbitro electoral. Cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un derecho y se convierte en una ilusión. La transparencia se vuelve propaganda. Y entonces, el reclamo de Cossette López no es solo personal, sino colectivo: exige que el voto del ciudadano no sea manipulado, que los datos sean públicos, que la confianza no se compre ni se imponga.

En palabras de Jean-Paul Sartre, “somos responsables de lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros”. López ha decidido asumir su responsabilidad frente al cargo y frente al país. Su postura, guste o no, es una muestra de libertad interior, esa que no depende del cargo, sino del carácter.

Al final, lo que representa Cossette López es una lucha ética en un terreno político lleno de trampas. No defiende solo su nombre, defiende una idea: que la verdad no necesita permiso.

Y aunque el precio de la coherencia sea alto, hay quienes prefieren pagar con ruido antes que vivir callados. Cossette López, con sus errores y su fuego, ha sabido decir “no” donde más duele: frente al abuso y la manipulación del proceso electoral.