La víspera de una elección

La víspera de unas elecciones siempre ha tenido un aire particular en Honduras, un ritmo que parece desacelerar al país. Antaño, el llamado “día de silencio” era un momento para respirar y observar; hoy conserva ese mismo pulso, aunque el entorno sea distinto.

Este año, ese día volvió a mostrar un país en pausa, atento a lo que vendría. En distintos rincones, la gente esperaba con calma. En terminales, mercados y calles, las conversaciones eran breves. Algunos repasaban su decisión; otros preferían guardar silencio. La frase más repetida seguía siendo la misma: “Todavía no sé por quién votar”. Una duda honesta que convivía con una sensación de normalidad: familias haciendo compras, jóvenes caminando, comercios abiertos sin tensión. Nada parecido a los momentos de ansiedad de años recientes; más bien, la idea de que la mayoría ya tenía claro qué haría al día siguiente.

La jornada electoral confirmó ese ambiente. En los centros de votación se vieron filas ordenadas, vecinos conversando con respeto y una atmósfera cívica que recordaba que, pese a las dificultades, votar aún es una pequeña fiesta democrática. Más de una persona comentó que “el relajo solo está en las redes”, frase que revelaba la brecha entre el ruido digital y la calma real de las calles. En línea, la percepción era de crispación; en la vida cotidiana, de serenidad.

Como si coexistieran dos mundos que influyen uno en el otro, aunque pocas veces coincidan. Por eso, lo vivido merece destacarse. Entre barrios y carreteras, el país asumió un día cívico con responsabilidad.

A veces, la lectura más clara de una elección no está en los titulares ni en las discusiones digitales, sino en la manera en que la gente común atraviesa un momento que define su futuro. Y esa serenidad, que días antes parecía imposible en redes saturadas de rumores y advertencias de una posible crisis que incluso podría impedir la elección, terminó imponiéndose en la vida real. En ese contraste, Honduras encontró un respiro.