La virtualidad en la UNAH

La virtualidad en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha dejado de ser una alternativa temporal para convertirse en uno de los temas más debatidos dentro de la educación superior. La discusión ya no se limita al uso de plataformas digitales o a la incorporación de nuevas tecnologías; hoy gira en torno a una pregunta más profunda: ¿qué razones explican este cambio y qué significa para el futuro de la universidad pública? Desde una perspectiva filosófica, la universidad representa mucho más que un espacio físico. Es el lugar donde el conocimiento se construye mediante el diálogo, la crítica y el encuentro de ideas. La virtualidad, por sí sola, no transforma esa esencia; la desafía. La verdadera cuestión no es si la enseñanza ocurre frente a una pantalla o en un aula, sino si conserva su capacidad para formar ciudadanos con pensamiento crítico, sensibilidad ética y compromiso con la sociedad. La respuesta no puede reducirse a un argumento tecnológico. La virtualidad obedece a un conjunto de factores que incluyen la acelerada transformación digital, la necesidad de ampliar el acceso a la educación, las nuevas formas de comunicación y las demandas de una sociedad cada vez más interconectada. En ese contexto, la UNAH enfrenta el reto de adaptar sus métodos sin renunciar a su misión histórica como institución pública dedicada a la formación integral y a la producción de conocimiento. La virtualidad no debe entenderse como un sustituto de la educación presencial, sino como una modalidad que requiere planificación, inversión y una sólida visión pedagógica. La tecnología es un medio, no un fin. Su valor dependerá de la capacidad institucional para garantizar inclusión, excelencia académica y formación humanista. El verdadero debate, entonces, no consiste en elegir entre presencialidad o virtualidad. La pregunta de fondo es cómo construir una universidad capaz de integrar la innovación tecnológica con el pensamiento crítico, la investigación y el compromiso social. En esa respuesta se juega no solo el futuro de la UNAH, sino también el papel de la educación superior en el desarrollo de Honduras.