Durante una conversación sobre un asunto legal, la abogada Verónica Alvarado, jueza del Poder Judicial, compartió una experiencia relacionada con la pareja presidencial y el apoyo que, según relató, recibió su hijo junto con otros estudiantes. Alvarado explicó que conoció a la primera dama, Lissette del Cid, en 2017, durante una villa navideña, cuando Nasry Asfura era alcalde de la capital.

¿Cómo conoció a la pareja presidencial? Tuve la oportunidad de conocer a la primera dama de la Nación, doña Lissette del Cid, en el año 2017, en una villa navideña, cuando el actual señor presidente, Nasry Asfura, era el alcalde de la capital.

¿Por qué cree que es importante que la gente conozca la calidad humana de la primera dama Lissette del Cid y del presidente Nasry Asfura? Muchas veces solo se reconoce lo malo, mientras que las acciones positivas pasan desapercibidas.

Realmente, la pareja presidencial no siempre publica las buenas obras que realiza. Por eso es justo destacar su labor social, que el pueblo hondureño conozca su calidad humana y recordar que servir a los demás, sin buscar publicidad, refleja la verdadera grandeza de una persona.

¿Quién fue el protagonista que les robó el corazón a ambos para que, sin hacer alarde, lo escucharan en sus peticiones personales? Mi hijo, Gerardo Francisco Moncada Alvarado.

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¿En qué consistió esa ayuda? En una donación de instrumentos musicales de alta calidad para la Escuela Experimental de Niños para la Música y la Escuela Nacional de Música, así como sistemas de aire acondicionado que mejorarán las condiciones de aprendizaje de sus compañeros y futuras generaciones.

La pareja presidencial desde hace muchos años ayuda de diferentes formas a muchas personas y no publica lo que hace. ¿Cómo califica usted esa actitud de ambos? Como una actitud de humildad.