La derrota de la izquierda

Acertadas las declaraciones que el reconocido periodista Aldo Romero brindó a la prensa de México previo a las generales del pasado 30 de noviembre.



Aquí comparto parte de esa entrevista.“Las elecciones generales de Honduras marcarán un punto de inflexión en la correlación de fuerzas políticas de la región.



No se trata únicamente de una contienda interna entre proyectos nacionales, sino de un reacomodo profundo de la geopolítica centroamericana, fuertemente influenciada desde el exterior”.



En declaraciones al diario mexicano El Debate dijo que “el acontecimiento que terminó por mover los cimientos de la campaña fue uno que ocurrió lejos del país: el anuncio público del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldando abiertamente al candidato nacionalista Nasry ‘Tito’ Asfura.



El pronunciamiento de Trump cambió la ecuación política y emocional del electorado en cuestión de horas. Su aval no solo rehabilitó a un Partido Nacional debilitado por los escándalos de Juan Orlando Hernández, sino que envió un mensaje contundente a los votantes independientes: Estados Unidos no trabajaría con un gobierno de Moncada ni de Nasralla”.



Romero lo describió como un movimiento “fuerte” y decisivo, que reactivó a simpatizantes del Partido Nacional que habían perdido motivación o pensaban migrar hacia Nasralla. Ese impulso externo reorganizó la contienda, replegó a la izquierda y concentró la fuerza electoral en las dos estructuras tradicionales, dejando a Libre con probabilidades mínimas de conservar la presidencia. Lo que ocurrió en Honduras no es un hecho aislado.



Forma parte de una ola regional de retorno conservador que ya se había manifestado en otras regiones del continente.



La caída progresiva de gobiernos afines al progresismo latinoamericano es un síntoma de desgaste, pero también una reacción a la percepción de inseguridad, estancamiento económico y fractura institucional.