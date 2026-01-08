La caída de Maduro (1/2)

En una sorprendente intervención militar en Venezuela, Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa. Según el presidente estadounidense Donald Trump, este ataque se llevó a cabo “con éxito” y los líderes venezolanos fueron trasladados por aire fuera del país. Desde hace años, Venezuela ha sido escenario de una crisis política, económica y social que ha generado un fuerte rechazo, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El Gobierno de Maduro ha sido acusado de corrupción, violaciones a los derechos humanos y de perpetuar un régimen autoritario que ha sumido al país en una de las peores crisis económicas de su historia. Además, el Cartel de los Soles, una organización que presuntamente involucra a funcionarios de alto rango dentro del gobierno venezolano, ha sido un tema recurrente en las denuncias internacionales sobre el narcotráfico.

En este contexto, la captura de Maduro es vista como un acto decisivo por parte de la administración Trump para acabar con lo que consideran un régimen “narcoterrorista”. Argentina, a través de un comunicado oficial de su Cancillería, expresó su apoyo a la decisión de Estados Unidos.

La Cancillería destacó que esta intervención militar y la captura de Maduro son pasos necesarios para restaurar la democracia en Venezuela, un país que, según el Gobierno argentino, ha estado bajo el control de un “dictador” y una organización terrorista que ha afectado no solo a Venezuela, sino a toda América Latina.

Javier Milei, presidente de Argentina, celebró el hecho como una “excelente noticia para el mundo libre”. En su discurso, mencionó que la caída de Maduro representa el fin de un régimen que ha “contaminado” a la región con sus “ideas perversas”. Según Milei, la captura de Maduro es un paso importante para la libertad y la paz en América Latina.