Exigir voto con equidad

Hablar de un voto con equidad significa mucho más que pedir igualdad en el acto de marcar una papeleta. La equidad electoral es un principio estructural que garantiza que cada ciudadano participe en condiciones reales de igualdad, sin que el poder político, económico o institucional convierta el voto en un privilegio para unos y una desventaja para otros.

En sociedades democráticas, este principio no debería ser una aspiración, sino un estándar mínimo. La equidad comienza antes de que se abran las urnas. Su fundamento está en la posibilidad de que cada hondureño tenga acceso a información pública clara y oportuna, especialmente en períodos electorales.

Un votante informado es un votante libre, y la libertad de elección se debilita cuando existe opacidad en el manejo de recursos, en la conformación de candidaturas o en las decisiones administrativas que afectan el proceso.

El acceso a la información, por tanto, no es un asunto burocrático: es una garantía democrática. Asimismo, la equidad depende de la imparcialidad de las instituciones electorales. El árbitro electoral debe ser un actor técnico, independiente y transparente.

Cuando las decisiones de los organismos encargados de organizar y supervisar los comicios se perciben como inclinadas hacia un sector político, la confianza pública se erosiona. Sin confianza, ninguna elección puede considerarse genuinamente justa. La equidad, entonces, no es solo un derecho ciudadano, sino una responsabilidad institucional.

El financiamiento político es otro factor determinante. Las campañas con recursos desproporcionados generan una competencia desigual que afecta la capacidad de los ciudadanos de comparar propuestas en igualdad de condiciones.

Por eso es necesario un sistema de fiscalización serio, que vigile los aportes, limite abusos y haga públicas las fuentes de financiamiento. Un proceso electoral sano requiere que ningún candidato gane por la ventaja económica, sino por la fortaleza de su proyecto.

La equidad también se construye desde la ciudadanía. Exigir voto con equidad es, en esencia, exigir respeto por la voluntad popular.