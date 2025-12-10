Espera e incertidumbre

Se nos habló tanto de democracia y se llamó al “soberano”, es decir al pueblo, a que fuéramos a ejercer el sufragio, pero hoy diez días después de las elecciones aún no hay resultados y hay en redes sociales muchas especulaciones y mucho silencio. ¿Qué puede pasar? La respuesta no es tan sencilla y no se sabe realmente lo que puede pasar, quizá no nos sorprenda, pues en Honduras puede pasar todo.

Por lo tanto, los hondureños tienen solamente dos opciones: dejar que nuevamente hagan lo que quieran con la voluntad popular o, por vez primera, que elegir sea una opción y no solo una ilusión. Pero si han pasado tantos años en donde el poder se repartió entre dos y ahora entre tres, ¿por qué pensar que ahora será diferente? En la ecuación siempre siguen los mismos de siempre, aunque ahora hay un candidato que no ha jugado mucho en la cancha política, pero que tiene a muchos creyendo en él y también a muchos otros con dudas por eso de que hoy dice algo y mañana lo contrario.

Tan pronto como se den los resultados veremos qué papel tomarán los hondureños, pues muchos -tal vez una gran mayoría- están acostumbrados a que elijan por ellos, que creen que es en vano tomar decisiones desde abajo cuando los de arriba ya eligieron por ellos.

Sin embargo, este escenario político nos pone a analizar algunas aristas, si los catrachos saben esperar, si ha valido la pena dejar que una injerencia extranjera influyera en nuestras elecciones, si dejarán que la incertidumbre se ahogue después de un resultado, o por el contrario, si el fuego se avivará con los que no están conformes con la situación que enfrentamos como país, qué tantos aliados verdaderos tenemos y quienes de verdad les interesa el bienestar de unos ciudadanos que siempre han esperado mucho de la política, pero siempre hay recibido muy poco.

En conclusión, no es justo, no es correcto y deja muchas cosas para cuestionar la situación que se ha dado en el Consejo Nacional Electoral, hay una paz momentánea, pero también huele a caos, a fraude y que no sabemos qué pasará.