Escenarios 2026

Lectores. El escenario geopolítico mundial abre las puertas a que sucedan algunos sucesos que sin duda cambiarán el destino de millones de personas. Considero que desde la captura del presidente de Venezuela, el anuncio del presidente de EE UU por querer comprar Groenlandia, el disconforme de los países de la OTAN, la imposición de aranceles a los países que se oponen, además, de la posible invasión a México o Cuba, sin olvidar la injerencia en las pasadas elecciones de nuestro país, el futuro de muchas naciones es incierto. La guerra por el poder se recrudece. Es posible que entre las grandes potencias ya haya acuerdos, así como que China se adueñe de Taiwán, Rusia de Ucrania y Estados Unidos que ya tomó Venezuela. Tampoco podemos olvidar el conflicto por el que atraviesa Irán, ni mucho menos del que se habla poco pero que sin duda es trágico: la situación del bombardeo de Gaza. Gente está muriendo a diario y a los poderosos del mundo, al parecer, solo les interesa buscar sus intereses y así demostrar que ellos son los más fuertes. Por el contrario, también podemos decir que hay muchas posibilidades que estos escenarios cambien, por ejemplo, que en este año destituyan al actual mandatario del país con la bandera de las barras y las estrellas, puesto que, por primera vez en su historia, el país de las libertades está reprimiendo y matando su gente, además de hacer deportaciones masivas de inmigrantes que mueven la economía de ese país, ¿absurdo, no? En resumen, hay que tener claro, que independientemente el conflicto que sea, sin importar en qué país suceda, los pobladores, ciudadanos, es decir, la mayoría de las personas, son las que se ven más afectadas con dichas decisiones. El mundo ahora está lleno de armas nucleares y al parecer ahora se mide fuerzas por medio de quien tiene el poder de tenerlas y valor para usarlas. Este año Estados Unidos demuestra que tiene gran hegemonía o el mundo le pondrá un alto, faltan unos meses para conocer el desenlace.