Entre riñas y rumores

Sin duda alguna y por primera vez en Honduras, las elecciones del 30 de noviembre de 2025 tienen muy a la expectativa a muchos hondureños. Y es que las situaciones que están suscitándose en el país, muchas de ellas, no tienen precedentes. Además, se ve mucha tibieza por parte de algunos candidatos y otros, por el contrario, hablan en sus discursos con mucha convicción. Dado que en los tres partidos consolidados, y los únicos con posibilidades de ganar, tienen conflictos internos fuertes y ya que los demás son partidos de maletín que ya en un punto de la historia dejarán de existir, las disputas y los conflictos de algunos candidatos han creado rupturas dentro de esos partidos. Muchos llaman a eso persecución, pero en el pasado esto ya se ha visto. Por otro lado, lo que no se había visto es las ansias de poder de algunos candidatos, quienes han saltado de un partido a otro, e, incluso, de un puesto a otro, con tal de seguir en el poder, pero así como en el pasado se demostró que quien está en el poder dicta las reglas del juego, a los que ahora están en la oposición no les toca nada más que jugar al son que les toquen. Ya muchos se despidieron de sus puestos, aquellos que estuvieron décadas recibiendo un sueldo pagado con nuestros impuestos y que poco o nada hicieron por nuestra patria. Hoy, primero de octubre de 2025, muchos esperan que vuelva la marea azul al poder y a que su líder vuelva; otros, a que como el ave fénix resurja el que una vez fue el partido más grande y con más trayectoria de la nación. Sin embrago, el partido de gobierno se ha enfocado en llegar a los sectores que se tenían en el abandono y esperan que todas aquellas personas que han sido beneficiadas reconozcan que se han hecho cambios. Finalmente, no sabemos quien ganará, lo que hay hasta el día de hoy son especulaciones, que el partido Liberal está infiltrado y dividido, que el partido Nacional hizo negociaciones, que Libre recibirá un voto de castigo porque para muchos no cumplió, solo toca esperar.