Entre la paz o la ruina

A tan solo tres días de las elecciones, la mayoría de los hondureños entiende que habrá un antes y un después, luego que ya se sepan los resultados del nivel presidencial, muchos, en su mayoría los jóvenes, esperan disturbios, pero en realidad no se imaginan la magnitud si se llegaran a dar. Por otra parte, las personas que no somos obcecadas y que somos más ecuánimes, entendemos perfectamente que independientemente del resultado, no vale la pena ir a las calles para que se derrame la sangre.

Ahora veamos, hay que tener muy en cuenta la responsabilidad que tendrán los líderes o candidatos para decirle a sus simpatizantes que no incendien el país, ya sea porque no aceptan el resultado o porque creen que hay que defender el triunfo, lo cierto es que, aunque por fuerte que se lea, se puede desatar una crisis en donde podemos ser el próximo Haití del continente, y que todos, absolutamente todos los candidatos presidenciales junto con sus familias pueden tomar un vuelo e irse del país, mientras acá quedan sus seguidores con la anarquía, viviendo según la ley del más fuerte.

Es preciso entender que en un enfrentamiento, independientemente del motivo electoral que sea, siempre quienes se van a enfrentar son los de la clase baja. Sucede lo mismo que en las guerras, gente mayor que se conoce, manda a pelear a jóvenes que no se conocen y que no tienen culpa que se haya dado dicho conflicto.

En cambio, los civiles deben dejar que los asuntos políticos los resuelvan ellos, los empresarios, por su parte, que tienen aquí sus activos tampoco les conviene que el país se queme. Estamos todos en el mismo mar, es verdad, aunque unos en cruceros, otros en yates, barcos, lanchas y cayucos, pero una ola de esa magnitud a todos los puede hundir.

En definitiva, debemos actuar desde la cordura, nadie se debe de enemistar con su vecino, su amigo o peor aún con su familiar por un conflicto político. Honduras puede salir adelante siempre y cuando todos rememos juntos, pues un enfrentamiento solo hará que la situación empeore, vamos a votar en paz.