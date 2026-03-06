El tiempo y el ser

El tiempo no es un marco donde la vida acontece; es la fuerza que la desintegra mientras ocurre. No acompaña al ser humano, lo corroe. Existir no es avanzar hacia algo, sino desgastarse en cada instante.

Todo lo que vive comienza a desaparecer en el mismo momento en que aparece. Schopenhauer (1819, “El mundo como voluntad y representación”, libro II, § 52) lo expresó con crudeza: “El tiempo es aquello mediante lo cual todo se vuelve nada”. No hay excepción; la permanencia es una ilusión creada por el miedo a la pérdida.

El pasado no ofrece refugio. No puede recuperarse, solo recordarse de manera fragmentaria y deformada. Nietzsche (1882, “La gaya ciencia”, § 341) advierte que la memoria hiere: recordar no es revivir, es constatar que lo que dio sentido ya no existe. El pasado persiste únicamente como residuo, prueba de la erosión constante del ser. El presente es una ficción lógica. San Agustín (ca. 397‑400, “Confesiones”, Libro XI, cap. XIV, §17) lo intuyó: “El presente, si permaneciera, dejaría de ser tiempo”. Cada instante se desvanece mientras se lo nombra. La conciencia siempre llega tarde. Vivir el presente no es una posibilidad real, sino un acto de ilusión. El futuro tampoco salva. Heidegger (1927, “Ser y tiempo”, cap. II, sección 4) describe al ser humano como un ser-para-la-muerte, orientado hacia su finitud. Cada proyecto está atravesado por su imposibilidad final. El tiempo no conduce al sentido; conduce al término.

En la modernidad, el tiempo se ha fragmentado y se ha vuelto instrumento de rendimiento. Byung-Chul Han (2025, El aroma del tiempo, p. 34) observa que el sujeto contemporáneo se autoexplota, transformando cada instante en obligación y culpabilidad. La vida ya no se vive; se sobrevive bajo la tiranía del reloj.

El tiempo no pasa: somos nosotros quienes nos deshacemos en su tránsito. Cada segundo es pérdida, cada recuerdo, una herida, y cada proyecto, una condena silenciosa.