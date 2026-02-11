El Supertazón 2026

La edición actual del evento en el que el mundo pone los ojos fue llevada a cabo por Bad Bunny, un cantante que sin duda es muy conocido a nivel mundial. En redes está siendo felicitado por su espectáculo, aquí analizaremos si el mismo fue lo que parece.

Para empezar, hubo un enfoque bastante político, y justo por eso, haremos este análisis, además que el evento está lleno de contradicciones, estás apoyando a los latinos y mencionan que les quieren quitar las playas y los ríos, pero ponen a una estadounidense a bailar salsa, queriendo hacer una crítica del capitalismo cuando ellos representan por su estilo de vida el capitalismo, es decir, son lo que critican, pero las redes sociales están inundadas a que este artista es un héroe al mencionar los países de Latinoamérica.

¿Qué cambió en el mundo después de su participación en este espectáculo? Ninguna publicidad es mala y el máximo mandatario de una de las principales potencias fue viral al decir que esa presentación ha sido la peor de la historia.

Por otra parte, no cabe duda que la música es arte y muchas veces el arte sirve para hacer protesta, y en teoría, lo que muchos creen que el “Conejo Malo” hizo con esta presentación, sin embargo, temáticas que realmente están afectando a los latinos, como las redadas de ICE, fue un tema que pasó desapercibido, tanto así, que también hay cantidad de estados haciendo un análisis de esto.

El impacto que ha tenido es enorme y para muchos nos parece trivial, enfocándonos en el tema político y patriótico que el que se quiere analizar. Además, también son muchos los que dicen que Bad Bunny alzó la voz por toda la comunidad latina, pero hacer esa analogía es como creer que los problemas del mundo se solucionan y que todos somos lo mismo cuando se juega el mundial de fútbol.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Finalmente, esta es una crítica que deja de lado lo musical, porque para los gustos los colores y tampoco creemos que el capitalismo es bueno o malo, eso depende de quien lo aplique, solamente queremos dar a entender que no todo es como parece.