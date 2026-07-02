El ser se va borrando

Hay algo en el tiempo que no solo pasa, sino que desgasta. No avanza como una línea limpia, sino como una sombra que se extiende sobre todo lo que existe. El tiempo no es neutral: toca, rompe, transforma y finalmente borra. El ser humano cree que vive dentro del tiempo, pero quizás sea al revés: es el tiempo el que vive dentro del ser humano, como una enfermedad silenciosa que no se siente de inmediato, pero que trabaja constantemente sobre la existencia. Cada segundo no solo agrega algo, también quita algo. Mientras uno cree que está “siendo”, también está dejando de ser lo que era hace un instante.

La conciencia intenta resistir esa desaparición continua. La memoria se convierte en un refugio frágil donde el pasado sobrevive deformado, como una versión incompleta de lo que alguna vez fue real. Recordar no es recuperar el tiempo, sino admitir que ya se perdió. El filósofo Agustín de Hipona intuía que el tiempo no se puede atrapar como un objeto. En Confesiones, reconoce que el pasado ya no es, el futuro todavía no es, y el presente no dura. El tiempo, entonces, parece existir solo como una herida abierta en la conciencia.

Pero en la modernidad, Martin Heidegger llevó esta idea aún más lejos. En Ser y tiempo, el ser humano no es definido por lo que es, sino por su relación con su propia finitud. Vivir es avanzar inevitablemente hacia el final. No como destino lejano, sino como condición constante. El ser no está completo en ningún momento: siempre está siendo interrumpido por su propio acabamiento. Desde esta perspectiva, la existencia no es estabilidad, sino desgaste. No somos permanencia, sino transición.

Incluso aquello que llamamos identidad es solo una acumulación de versiones que el tiempo va dejando atrás sin permiso. Lo más inquietante no es que el tiempo pase, sino que nada puede detener su trabajo silencioso. Todo lo que parece sólido termina convirtiéndose en resto. Las personas, los nombres, los lugares y los recuerdos no desaparecen de golpe: se van apagando lentamente hasta volverse irreconocibles.