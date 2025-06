El mundo y la tendencia

En la actualidad, y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, sin lugar a duda cualquier cosa se puede volver tendencia, desde hacer algo gracioso o el extremo, situaciones de riesgo, modas extravagantes o el simple hecho de que niños menores de cinco años usen dispositivos móviles o tabletas.

Además, la inteligencia artificial cada día va más rápido mientras que la humana más lenta, muchos usan esta tecnología solamente para estar a la moda, pero en realidad no le dan un uso muy productivo; los estudiantes hacen uso de ella de una manera desmedida, dejando de lado la integridad, pues el que pidan ideas no es malo, sin embargo, el que les haga todo el trabajo, sí.

Un informe, por ejemplo; otros dicen ser parte de los woke, pero no tienen una idea del concepto original de este término, suena bien y está a la moda, todos quieren pertenecer y muchos están dejando de ser; muchas veces en redes sociales surgieron tendencias como #Pray for Francia, mientras en otros países, inclusive el nuestro, atravesaba por situaciones difíciles en aquel momento, pero poner la bandera de nuestro país en nuestro perfil de Facebook no estaba de moda. También durante la pandemia muchos pusimos el marco de quédate en casa y ahora muchos sabemos todo lo que hubo detrás de ese suceso que cambió el mundo.

Los jóvenes en su mayoría, y podemos decir que a nivel mundial, están más interesados en ser conocidos que en forjar su futuro. Los hay, por supuesto, pero son excepciones, pocos se preocupan en saber qué será de su vida cuando lleguen a los treinta, muchos están cómodos con la vida que tienen, la vida es una tendencia y eso explica que un futbolista gane más que un médico que salva vidas o que un maestro que es un formador, pues las camisetas de las figuras del mundo del fútbol son tendencia, la salud y la enseñanza, no.

Finalmente, es alarmante cómo la evolución ha hecho cambios significativos en la sociedad contemporánea, cambios que no necesariamente nos están haciendo bien y mientras todos sabemos que estamos destruyendo el planeta, no se vuelve tendencia cuidarlo.