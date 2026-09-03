El lienzo de la vida

Esta hermosa canción, “Amigos, el lienzo del tiempo”, interpretada y compuesta por Herón, es una emotiva reflexión sobre el valor de la amistad, la gratitud y las personas que dejan una huella imborrable en nuestra existencia. Su verso central resume con gran sensibilidad el sentido de la obra: «Y si somos el lienzo que el tiempo pintó, ellos son el marco que lo protegió». Una metáfora que nos recuerda que los verdaderos amigos son quienes sostienen, acompañan y dan sentido a nuestro recorrido por la vida.

“Somos el lienzo donde el tiempo plasmó la historia de vida en colores que dejó; forjamos cimientos de duro concreto, con alma y esfuerzo, ese fue el secreto. Entre campanas y faldas al viento, la elegancia vistió cada momento. Dijimos sí al amor, no a la guerra, y abrazamos los paisajes de la tierra. Fuimos amigos, vecinos del mundo, sembrando lealtades desde lo profundo. Bailamos rock and roll, cantamos boleros y la alegría tocaba los cielos. Hoy seguimos de pie frente a la vida, con sueños que el tiempo no olvida. De ser amigos como en años primeros, hoy somos hermanos, eternos, sinceros. Vestimos el camino con ropa de tropa, de lucha y de historia que el alma arropa. Hoy bailamos danzón, paso más lento, pero late más fuerte en cada recuerdo. Fuimos amigos y fuimos testigos de marcas que hablan de lo que vivimos. Algunos partieron del suelo mortal, dejando su huella, camino y señal. Y si somos el lienzo que el tiempo pintó, ellos son el marco que los protegió. Somos amigos y fuimos testigos de que la amistad construye caminos. Fuimos amigos y hoy confirmamos que el mayor tesoro es lo que amamos”.

Y es que, en el teatro de la vida, “cada día es un acto, un escenario en blanco, un guion que impacta. Nacemos en el prólogo, sin saber qué nos aguarda; cada página escrita, una lección que nos abraza. La vida es un río, fluyendo sin cesar. Sus aguas turbulentas nos hacen navegar. A veces, su corriente es suave como la brisa; otras, un torbellino donde el desafío se desliza, pintando una historia única, un poema sin precio”.