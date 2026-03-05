El activo del tiempo

El activo más importante que poseemos es el tiempo. Su valor radica en una verdad incuestionable: es limitado y desconocemos el momento exacto en que se agota. Precisamente por esa incertidumbre, cobra especial relevancia la manera en que decidimos utilizarlo.

Con frecuencia cometemos un error silencioso pero recurrente: asumimos, en algún rincón del subconsciente, que el tiempo se termina para otros, pero no para nosotros. Esta falsa percepción nos lleva a restarle importancia y a postergar decisiones, acciones y cambios que sabemos necesarios. Mientras creemos que “aún hay tiempo”, dejamos pasar oportunidades que no regresan.

El tiempo, en esencia, no es más que una medida creada por el ser humano para ordenar lo lineal: lo que ocurrió ayer, lo que sucede hoy y lo que vendrá mañana. Sin embargo, el tiempo adquiere verdadero sentido cuando lo invertimos en actividades que nos acercan a lo que deseamos lograr. Es ahí donde deja de ser abstracto y se convierte en progreso.

En el ámbito de la productividad, el tiempo útil existe únicamente dentro de las acciones que nos conducen al cumplimiento de metas y objetivos, ya sean de corto o mediano plazo. No obstante, también existen tiempos indispensables que debemos vivir por nuestra condición humana: el tiempo en familia, con amigos o en espacios de descanso. Estos momentos funcionan como oxígeno mental y espiritual, permitiéndonos recargar energía para volver a enfocarnos en nuestros propósitos.

La correcta gestión del tiempo es imperativa para alcanzar resultados. El tiempo no se recupera, pero las acciones realizadas en el pasado generan intereses a largo plazo. Con el paso de los años, esa inversión se hace visible y revela quiénes somos realmente, incluso en aquello que hicimos cuando nadie observaba.

Todo inicia con ideas claras, primero en la mente y luego en el papel. Definir los logros -pequeños o grandes- y dedicar tiempo a planificar las acciones necesarias para alcanzarlos es, quizás, una de las decisiones más valiosas que podemos tomar.