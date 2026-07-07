Las democracias pueden extinguirse si el diálogo desaparece. En Honduras conocemos ese peligro. Hay que convocar a un Diálogo Nacional. Tal es la propuesta permanente de la plataforma cívica Defensores de Honduras (DFH). No por espectáculo, ni por impunidad, ni por repartición de poder. Debe ser un diálogo entre los demócratas.

Entre quienes creemos en las libertades públicas, en la economía de mercado, en la propiedad privada, en el pluralismo político y en el imperio de la ley. Un diálogo sin extremos ideológicos y sin que se siga viendo al Estado como un botín. En las elecciones de 2021, los hondureños, cansados de la corrupción, la pobreza y la inequidad, decidieron. Pero esa esperanza fue traicionada, y el clientelismo y la corrupción fueron exacerbados; la confrontación eliminó el consenso.

Aquella administración, la Castro-Zelaya, sucumbió a la tentación de la izquierda orate latinoamericana: la colonización de la nación. ¡Qué confusión! Hicieron del triunfo electoral un cheque en blanco. Olvidaron que la soberanía reside en el pueblo; que el ejercicio del poder es limitado; que la alternabilidad en la Presidencia de la República y los derechos fundamentales no dependen de caudillismos.

Con estos principios debilitados, todos perdemos: el gobierno, la oposición, los indiferentes; pierde Honduras. No se avanza implementando el odio como estrategia electoral, y menos aún la mentira. Garantizar la libertad de expresión es la base del diálogo. La democracia es convencer, no imponer. Necesitamos inversión y, para ello, seguridad jurídica que genere confianza y se traduzca en empleos. Ya no se puede continuar distribuyendo privilegios. Hay que crear riqueza, y eso solo se logra con una institucionalidad fuerte. Sobre esto tenemos que dialogar. La conflictividad real en Honduras no es ideológica. Es entre corrupción y anticorrupción. Entre el embate contra el Estado de derecho y su defensa. Entre el republicanismo y el patrimonialismo. Entre libertad y opresión. Los demócratas tenemos que dialogar. Y pronto.