El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy su preocupación tras la publicación del informe “Las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo” del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) que ubica a Honduras entre las 10 crisis más ignoradas a nivel global junto a países de Asia, África y América.

El Consejo Noruego para Refugiados menciona, en su informe, las 10 crisis de desplazamiento más desatendidas con base en la atención de los medios, el financiamiento, la voluntad política y la escala del desplazamiento y hace referencia a países como Sudán, República Democrática del Congo, Colombia, Yemen, Afganistán, Honduras, Ecuador, Camerún, Nigeria y Mozambique.

Según el documento del NRC, Honduras enfrenta una crisis de tres frentes que van desde la inseguridad, choques climáticos y desplazamiento forzado.

En los primeros nueve meses de 2025, al menos 21,000 personas fueron obligadas a desplazarse internamente, incluidas más de 9,000 por violencia. Una de cada cinco personas desplazadas se ve forzada a huir nuevamente porque sigue insegura en los lugares de acogida. El informe revela que la respuesta humanitaria en Honduras solo tuvo 11% de financiamiento en 2025 y el país quedó excluido de la planificación de ayuda para 2026. También señala que “fronteras invisibles” trazadas por la violencia criminal atrapan a la población en sus barrios y bloquean el acceso a salud, escuelas y empleos. A eso se suma que, durante la estación seca, los incendios que arrasaron con casi 60,000 hectáreas y las lluvias extremas dañaron la infraestructura urbana.

Es responsabilidad del Estado atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Es importante que las personas que salen huyendo de su comunidad, de su barrio, de su colonia, tengan una respuesta por parte del Estado.