En Honduras, muchos conocen la ley que garantiza el derecho de alimentos, pero no a los padres que la cumplen. La falta de paternidad responsable se traduce en hogares incompletos, en miradas de abandono y en carencias que van más allá de la comida: educación, salud y afecto quedan en segundo plano. El derecho de alimentos no puede ser solo un papel; debe ser un compromiso humano y social. Cada incumplimiento deja cicatrices profundas en los hijos, reflejando una deuda que la sociedad no puede ignorar. Garantizar este derecho es mucho más que justicia legal: es reconocer que la verdadera paternidad es presencia, responsabilidad y cuidado. En las aulas de la Facultad de Derecho, nuestros maestros solían decir que el derecho de alimentos era prioritario; sin embargo, la práctica cotidiana del derecho dista mucho de los discursos de facultad; y, por otra parte, crear mecanismos institucionales que respeten y pongan en práctica este derecho, es otra historia. Como profesional del Derecho me bastaría que la Secretaría de Finanzas retomara la práctica de acreditar el dinero de los embargos de alimentos mediante transferencias bancarias o F01... y eliminar la práctica revictimizante de hacer que las mujeres demandantes deban esperar 5 o 10 días para que les sean aprobados sus recibos y les sea acreditado el dinero que por derecho judicial les corresponde. Hace unos días estaba esperando la aprobación y entrega de recibos y eran cerca de las once de la mañana, y mientras observaba, vi en la fila a una joven de 23 años con un embarazo de ocho meses, haciendo una cola interminable y de pie, por más de tres horas. Situación que me parece un hecho inhumano. Existe un video viral de un diputado en un país de América Latina; ante el blindaje que dejó el partido contrario y la falta de mecanismos de implementación...¡me gustaría que los Códigos tuvieran espinas, para que al menos les doliera cuando en los tribunales se limpian el fundillo con ellos! Si me preguntan, yo diría lo mismo... Me encantaría que los Códigos tuvieran espinas...especialmente el Código de Familia de Honduras.