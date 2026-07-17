Cuando el silencio llega

Hay momentos en la vida en los que uno descubre algo incómodo sobre las relaciones humanas: no todas las palabras que se reciben en el ascenso se mantienen en la caída, y no todos los vínculos que parecen cercanos sobreviven al cambio de las circunstancias. En ciertos periodos, cuando la vida avanza con dificultad, las conversaciones son escasas y las oportunidades parecen lejanas, es común encontrar silencio. Pero cuando llega un momento de mayor visibilidad, cuando las cosas comienzan a mejorar o cuando se obtiene algún tipo de reconocimiento, aparecen nuevamente los mensajes, los saludos y las palabras que antes no estaban.

Este contraste deja una sensación difícil de explicar. No se trata solo de comunicación, sino de presencia humana. Hay personas que antes escribían con frecuencia, que mostraban cercanía, interés o cordialidad, pero que con el tiempo han guardado distancia. Algunas han cambiado de responsabilidades, otras han tomado nuevos caminos profesionales, y algunas simplemente han optado por la indiferencia. Entre esos nombres quedan recuerdos de conversaciones, de apoyo momentáneo y de gestos que alguna vez parecieron sinceros. Sin embargo, el tiempo también revela otra cara: la de los silencios que no se explican y las ausencias que no se anuncian. Una de las lecciones más duras de la vida social es entender que no todos los vínculos son constantes. Algunos dependen de la conveniencia, otros de la etapa, y pocos logran sostenerse más allá de las circunstancias. Cuando las personas cambian de posición, de entorno o de prioridades, también cambia la forma en que se relacionan con los demás. Esto no siempre significa maldad. A veces es simplemente distancia, ocupación o transformación personal. Pero el efecto es el mismo: la sensación de ser ignorado por quienes antes mostraban atención. Frente a esto, queda una reflexión inevitable. Tal vez el valor de las relaciones no se mida por la cantidad de mensajes recibidos en los buenos momentos, sino por la constancia en los silencios.