La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) se sumó a las celebraciones del Día del Niño en diferentes regiones del país, desarrollando diversas actividades lúdicas y educativas en coordinación con instituciones aliadas que velan por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras.

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal reconocer, visibilizar y promover el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las niñas y los niños, quienes representan una población clave para el presente y futuro del país. Las celebraciones no solo ofrecieron momentos de alegría y recreación, sino que también sirvieron como espacios para fomentar la conciencia sobre los riesgos que enfrentan muchos menores de edad, especialmente en lo relacionado con la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Además, se incentivó a los participantes a utilizar los canales oficiales de denuncia de la CICESCT (la línea 145 y el número‪+504 3399-4699) en caso de conocer o sospechar de situaciones de vulneración de derechos.‬‬‬

Las actividades se desarrollaron en diversas partes del país, entre ellas: el CAMI Francisco Paz, el crematorio de El Ocotillo en San Pedro Sula; la Escuela Luz del Valle en Tocoa, Colón; la Escuela Julio Pineda en Zamora, Tocoa; la aldea Las Brisas en el sector El Merendón, Corozal en La Ceiba; la Escuela José Cecilio del Valle en Ocotepeque, el Kínder Margarita Godoy en Catacamas, Olancho, y otros espacios comunitarios. De manera especial, la celebración del Día del Niño también llegó a cuatro Centros de Protección a Víctimas de Trata, donde se compartieron momentos de alegría, esperanza y cuidado, reafirmando el compromiso de brindar atención integral a las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes.