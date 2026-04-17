Carta pública al presidente del CN, Tomás Zambrano

Honorable presidente del Congreso Nacional de la República, abogado José Tomás Zambrano: Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el mayor respeto para solicitar su pronta aprobación del Presupuesto General de la República, en virtud de la urgente situación que enfrentan los estudiantes becados por el Estado de Honduras en la República de Taiwán.

Actualmente, un grupo de 30 estudiantes hondureños que cursan estudios en ese país asiático atraviesa una situación crítica, debido a que el último desembolso de sus becas se realizó en el mes de diciembre. Desde entonces, no han recibido los fondos correspondientes, lo que ha generado la acumulación de deudas no solo en concepto de matrícula y mensualidades académicas, sino también en gastos esenciales de manutención.

Esta situación coloca a los estudiantes en un estado de alta vulnerabilidad, ya que existe el riesgo inminente de que las instituciones educativas procedan con la cancelación de sus matrículas, lo que implicaría la interrupción de sus estudios. Asimismo, podrían enfrentar la obligación de abandonar el país, al no poder cumplir con sus responsabilidades económicas básicas.

Es importante destacar el compromiso asumido por el Señor Presidente de la República, Nasry Asfura orientado a garantizar que los estudiantes becarios en Taiwán culminen exitosamente sus estudios, contribuyendo así al desarrollo profesional y al fortalecimiento del capital humano de nuestro país.

Por lo anterior, apelamos a su sensibilidad y sentido de responsabilidad para priorizar la aprobación del Presupuesto General de la República, permitiendo así la continuidad de este programa de becas y evitando consecuencias irreversibles para los estudiantes afectados.

Agradeciendo de antemano su atención y compromiso con la educación y el futuro de nuestra nación, quedamos a la espera de una pronta y favorable respuesta.

Tegucigalpa, M.D.C 16 de abril de 2026.