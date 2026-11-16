Nasry Asfura anunció cambios en su gabinete. Es decir, la sustitución de aquellos hombres y mujeres que no están sudando la camiseta por Honduras y que no tienen polvo en sus zapatos, porque se han convertido en simples burócratas que reciben un jugoso sueldo mensual. Gobiernan y administran instituciones sin creatividad ni ideas nuevas para mejorarlas y, para colmo, las han convertido en cuevas de familiares y amigos que solo representan una carga para el pueblo hondureño.

En mi opinión, uno de los mejores gabinetes de gobierno que hemos tenido fue el del presidente de Honduras Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), con sus designados presidenciales (vicepresidentes) Jacobo Omar Hernández Cruz (primer designado), Marco Tulio Cruz (segundo designado) y Roberto Martínez Lozano (tercer designado), ministros y asesores.

Vale la pena recordar que de ese gobierno surgieron fuertes aspirantes a la Presidencia de la República, como Ricardo Maduro, Porfirio Lobo Sosa y César Castellanos. Fue una administración que mejoró enormemente el país en materia de infraestructura, programas sociales y economía. Lamentablemente, la avaricia, un pecado que Dios condena, tentó a muchos y, posteriormente, algunos tuvieron que enfrentar la justicia.

En el gabinete actual hay funcionarios que están a la altura de la responsabilidad que les fue encomendada. Otros no son más que un estorbo para el desarrollo del país y para el éxito de un presidente al que nadie defiende como debería frente a los ataques que recibe.

Bienvenidos sean esos cambios en el gabinete, que son urgentes para el país y para el Partido Nacional. La percepción de sus propios militantes es que tanto el país como la institución política que los llevó a la administración pública no están haciendo las cosas como corresponde.

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Cero tolerancia con la ineficiencia en la administración pública.