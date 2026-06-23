Atención de primera

Cuando uno encuentra una institución pública y es atendido de forma cordial y diligente, vale la pena compartir el nombre de la dependencia que ofrece una atención al público de primera. La Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (Arsa) es una entidad gubernamental desconcentrada, creada mediante el Decreto PCM-032-2017.

Tiene la responsabilidad de supervisar, verificar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normativas sanitarias. Esto aplica para todos los establecimientos, productos y servicios que tienen un impacto directo en la salud pública de la población hondureña (como alimentos, medicamentos y cosméticos). Los emprendedores pueden y deben respaldarse en esta institución por las siguientes razones estratégicas:

Apertura de mercado: obtener registros y licencias sanitarias. Confianza del consumidor: garantiza a los clientes que los productos cumplen estrictamente con las normativas de inocuidad y calidad. Legalidad y protección: evita sanciones, cierres de negocios o decomisos de mercancía durante las inspecciones de control sanitario. Valor de marca: fortalece la imagen del emprendimiento asociándolo con la seguridad alimentaria o farmacéutica. Industria farmacéutica y médica: Importadores, distribuidores y fabricantes de medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y dispositivos médicos.

Comerciantes y pymes: emprendedores locales que buscan formalizar sus operaciones comerciales de interés sanitario. Instituciones u ONG: entidades que gestionan la introducción de donaciones de insumos médicos o alimentos al país. Para combatir la histórica burocracia estatal y agilizar los procesos, Arsa ha implementado reformas de digitalización masiva: Plataforma SOL, sistema digital que permite la automatización de trámites. Reduce los tiempos de espera y gestión hasta en un 85%. Trámites 100% en línea. Seguimiento y conectividad. Herramientas de cálculo automático.