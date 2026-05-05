100 días (2/2)

Estas es la segunda entrega de nuestra conversación con el abogado Fernando Anduray sobre los primeros 100 días de la administración Asfura. “Quiero comentarle, Dennis, que económicamente el país para reactivarse se aprobó “la ley del empleo por hora” para que se moviera y dinamizara un poco el sector del empleo que estaba constreñido totalmente.

Desgraciadamente nos ha caído la guerra en Oriente Medio (Irán - EE.UU.) que vino a descontrolar un poco los esfuerzos y proyectos que ya tenemos con la empresa privada.

Un gran logro es el hecho que, hasta abril, ya van más de 200 operaciones quirúrgicas de emergencia y que se adquirió un lote de medicamentos de 8 mil millones de lempiras, que ya están disponibles en los hospitales, simultáneamente está en marcha el plan de descentralización de las municipalidades y está primera quincena de mayo se entregan 7 equipos pesados a cada municipalidad sin distingo de colores políticos para la reparación de carreteras y adaptación de la tierra y suelos para las actividades agrícolas, pues se anuncia un verano prolongado que puede llevarnos a una crisis alimentaria.

En el sistema educativo nacional ahora la merienda escolar es más nutritiva, sólida y fuerte que antes, Banasupro está cumpliendo con la regulación de precios y de abastecimiento en los mercados, en la Secretaría de Infraestructura y Transporte se descubrieron muchas irregularidades pero toda la documentación está siendo remitida a la Fiscalía, CNA y Tribunal Superior de Cuentas para que hagan su trabajo.

Al TSC se le aumentó en su presupuesto 2 mil millones de lempiras para fortalecer el proceso de fiscalización en las municipalidades y todos los grandes proyectos que se lleven a cabo. Si todas está instituciones funcionan como un reloj suizo, con la precisión prevista en las leyes de nuestro país se puede controlar la corrupción perfectamente.