“Wake Up Dead Man” reúne a un elenco estelar bajo la dirección de Rian Johnson

LOS ÁNGELES — Había 12 sillas en el escenario para una sesión de preguntas y respuestas sobre la última entrega de “Navajas y Secretos”. Uno era para el productor Ram Bergman. Otro para el director, Rian Johnson. Los 10 restantes eran para los actores.

“Reunir a tantas estrellas en una sola película es, literalmente, la definición de arrear gatos”, dijo el actor Daniel Craig durante la sesión el mes pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

“Logísticamente, es una pesadilla, y este es el hombre que lo hace posible”, añadió, dándole una palmadita en el hombro a Bergman.

Un reparto estelar es parte del atractivo de la popular franquicia de misterio de asesinatos, que estrena su tercera entrega, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, en cines selectos a fines de este mes, seguido por su lanzamiento en Netflix el 12 de diciembre.

Muchos espectadores se deleitarán al ver a Glenn Close como una feliz devota, a Jeremy Renner como el médico del pueblo oa Mila Kunis como la jefa de policía local.

Reunir a todas estas estrellas tiene sus retos. La labor es “como un rompecabezas”, dijo Bergman. Los mayores obstáculos consisten en determinar quién puede trabajar con quién y quién está disponible cuándo.

Bergman dijo que él y su equipo contrataron a Craig para el papel principal del detective privado Benoit Blanc sólo siete semanas antes de iniciar el rodaje de la película original del 2019. El resto del elenco se unió después. Ana de Armas se incorporó apenas una semana antes.

El equipo más o menos ha continuado con ese enfoque de último minuto para las películas posteriores: averigüe la disponibilidad de Craig y luego realice el casting con semanas, no meses, de antelación.

“La mayoría de la gente quiere hacer el casting con mucha anticipación —nosotros lo hacemos con poca”, dijo Bergman, insistiendo en que el proceso no fue tan laborioso como Craig lo hacía parecer. “Nunca pensé que fuera difícil, pero tampoco creo que hacer películas sea neurocirugía”.

Johnson describió el proceso de casting para “Navajas y Secretos” como “organizar una cena” y enfatizó la importancia de la química entre los actores. Así, cada papel debe estar definido antes de contratar al siguiente. Por ejemplo, Bergman recordó que una vez que aseguraron a Chris Evans para la primera película, sólo entonces pudieron proceder a seleccionar a su madre (que resultó ser Jamie Lee Curtis).

En el caso de “Wake Up Dead Man”, inicialmente se pensó que Josh Brolin no estaría disponible, dijo Bergman. Estaba filmando otra película y no terminaría hasta siete semanas después de que el equipo de “Navajas y Secretos” comenzara a rodar. Así que reprogramaron todo el rodaje para que Brolin pudiera filmar todas sus escenas en las últimas dos semanas.

