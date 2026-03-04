Ver televisión en directo en tu teléfono: opciones gratuitas y de pago

Por J.D. Biersdorfer/ The New York Times

No faltan opciones para ver videos en internet, gracias a los muchos servicios de transmisión en continuo disponibles. ¿Pero qué pasa si buscas televisión en directo para tu teléfono o tableta?

Si ya tienes unas cuantas suscripciones a plataformas y programas, y tu presupuesto está al máximo, no necesitas pagar otro servicio para ver noticias y otros programas en tiempo real. (Sin embargo, es probable que tengas que esperar las pausas publicitarias y algunos anuncios específicos basados en tus hábitos de visionado).

Aquí tienes un resumen de lo que hay.

Si dejaste de usar un servicio de cable

En primer lugar, si ya estás suscrito a un servicio multicanal alternativo al cable para verlo en tu televisor —como YouTube TV, Hulu + Live TV, DirecTV, Philo, Sling, DISH o Fubo Sports Network— también deberías poder verlo en tu teléfono o tableta. Descarga la aplicación de la compañía e inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Cuando no estés conectado a una red wifi, normalmente puedes hacer transmisión en continuo a través de una conexión móvil si tienes suficientes datos en tu plan.

Amazon Prime Video tiene una pestaña de TV en directo con cientos de canales, incluidos programas de noticias de cadenas de televisión locales de todo el país. Algunos contenidos se consolidaron a partir de la antigua aplicación FreeVee de Amazon, que se eliminó poco a poco, pero esos contenidos siguen siendo gratuitos en el sitio web de Amazon, incluso para los no suscriptores.

Si “gratis” es el precio correcto

Además de los contenidos gratuitos de Amazon, no faltan aplicaciones de “televisión en transmisión en continuo gratuita con publicidad”, una categoría que suele abreviarse como FAST.

La programación contiene anuncios que no puedes saltarte. Sin embargo, el contenido (normalmente una mezcla de películas antiguas, programas de TV clásicos y programación en directo) no suele requerir una tarjeta de crédito para verlo. Con algunos servicios, ni siquiera necesitas crear una cuenta para empezar a ver: solo tienes que descargar la aplicación y listo.

Plex, Pluto TV, el Canal Roku (que no requiere hardware Roku), Tubi y Xumo Play son algunos de los mayores servicios FAST que ofrecen noticias en directo y contenidos deportivos seleccionados, además de películas y programas. Samsung TV Plus es un servicio gratuito para dispositivos Samsung, y LocalNow se centra en el clima y los titulares regionales.

Los programas varían, y algunos canales están disponibles en varias plataformas. Pero como no te comprometes a una suscripción de pago, puedes probar servicios para encontrar el que más te guste.

Si buscas programación familiar, Pluto TV, Samsung TV Plus y Tubi son algunos de los servicios con secciones dedicadas a contenidos infantiles. Las aplicaciones PBS Kids Video y Sensical también ofrecen programas gratuitos para niños.

Algunos servicios de suscripción también tienen canales gratuitos de TV en vivo. Entre ellos están Freestream de Sling y la sección gratuita de Philo, que ofrecen noticias de la BBC. Y si buscas sobre todo titulares, la mayoría de las principales cadenas nacionales de TV de Estados Unidos y muchas emisoras locales afiliadas tienen sus propias aplicaciones de noticias de transmisión en continuo.

Si utilizas antena

Mucho antes de que los proveedores de cable e internet empezaran a ofrecer televisión, la gente podía captar libremente las señales de emisión de las ondas mediante una antena. Si todavía eres usuario de antena, puedes transmitir TV en directo a tus dispositivos a través de una conexión a internet con herramientas como Channels (80 dólares al año) o Tablo (a partir de 100 dólares).

Pero, ¿qué ocurre si no tienes conexión wifi o móvil, o incluso si te quedas sin corriente eléctrica tras una tormenta u otro incidente? Si puedes mantener el dispositivo cargado (un panel solar o una batería manual resultan útiles), un pequeño sintonizador de TV conectado a tu dispositivo puede seguir captando las señales de emisión cercanas para que puedas estar al día.

Existen unos cuantos sintonizadores de TV económicos con USB para determinados teléfonos y tabletas Android, pero no son compatibles con los dispositivos Apple. Entre estos productos están el sintonizador de TV digital móvil MyGica ATSC (33 dólares en Amazon) y el sintonizador GTMedia HDTV Mate ATSC 3.0 de 70 dólares. (ATSC es la sigla de Advanced Television Systems Committee (Comité de Sistemas Avanzados de Televisión), la organización que desarrolla las normas para la tecnología de emisión digital estadounidense).

Cuando compres sintonizadores, lee con atención las especificaciones del fabricante y las opiniones de los usuarios. Es posible que algunos productos no funcionen con el equipo Samsung o que no sean compatibles en Norteamérica.

El kit sintonizador de TV MyGica incluye dos pequeñas antenas para la recepción de la señal. Requiere la aplicación gratuita PadTV HD, disponible en Google Play Store, así como en el sitio web del fabricante, y tiene opiniones dispares. En las pruebas realizadas en un teléfono Google Pixel 10, el MyGica escaneó y mostró varios canales de emisión en el centro del distrito de Manhattan de Nueva York, incluidos WNBC y WCBS, aunque las emisoras con señales más débiles se entrecortaban o quedaban congeladas.

Utilizar una antena o un servicio con publicidad para ver la televisión puede parecer un retroceso al siglo XX, pero tendrás mucho que ver sin quedar en bancarrota.

Tubi, mostrada aquí en un iPad, es una de las muchas aplicaciones de transmisión en continuo con publicidad que llevan programas de televisión gratuitos en directo a los dispositivos móviles. (J.D. Biersdorfer/The New York Times)

En imágenes sin fecha de Youtube y Amazon, Izquierda: Si ya estás suscrito a tu sistema de televisión doméstico, la aplicación móvil de YouTube TV te permite llevarte tus canales en directo. Derecha: Aunque es más conocido por sus películas y series de televisión originales, el servicio Amazon Prime Video también incluye una selección de canales de televisión en directo de emisoras de todo el país. (YouTube; Amazon vía The New York Times)

© 2026 The New York Times Company