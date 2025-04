Robos en farmacias de Sao Paulo: medicamentos para adelgazar en la mira

Van detrás de Ozempic, Wegovy y Saxenda, los medicamentos inyectables para bajar de peso que muchos brasileños codician, pero la mayoría no puede costear, en un País obsesionado con la imagen corporal, pero donde la obesidad va en aumento.

Por Seth Kugel y Flavia Milhorance / The New York Times

Aunque el robo a mano armada inquietó a Fernando, de 36 años, no fue precisamente una sorpresa. La misma farmacia fue asaltada por los mismos medicamentos dos veces a finales del 2024, dijo. Ahora hay un guardia de seguridad apostado afuera.

Cuatro cuadras al norte, otra farmacia ha tomado precauciones aún mayores después de que un policía interrumpió un robo de Ozempic en agosto, resultando en un tiroteo que dejó a una mujer mayor herida.

Una tarde reciente, dos guardias armados vigilaban, uno adentro de la puerta principal y otro cerca de una trastienda donde se guardan los medicamentos refrigerados.

Aunque algunos medios de comunicación muestran que los ladrones andan tras Ozempic en otras partes del mundo —incluyendo robos nocturnos en farmacias en Michigan y España— Brasil se ha convertido en un foco mundial de delincuentes que codician los populares medicamentos para bajar de peso.

São Paulo, en particular, se ha convertido en un nexo porque tiene muchos barrios adinerados donde abundan las farmacias que manejan los medicamentos. Y los ladrones no tienen problemas para encontrar compradores en grupos de WhatsApp y Facebook. Sin embargo, es posible que los delincuentes no puedan garantizar la calidad de los medicamentos una vez que salen de refrigeración. Varios farmacéuticos enfatizaron que unas cuantas horas a temperatura ambiente vuelven ineficaces a los medicamentos.

Los robos “definitivamente son una tendencia al alza”, dijo Pedro Ivo Corrêa dos Santos, jefe de policía en el Departamento de Investigación Criminal del Estado de São Paulo. Las farmacias suelen ser blancos fáciles, agregó. “Muchas operan 24/7, guardando el producto en un refrigerador sin ninguna verdadera seguridad, sólo protegido por el farmacéutico”, dijo.

Un análisis de The New York Times de una base de datos del Estado de São Paulo reveló que los atracos a farmacias donde se robaron Ozempic, Wegovy o Saxenda aumentaron notablemente en los últimos tres años, de un solo episodio registrado en el 2022 a 18 robos en el 2023 y 39 el año pasado.

“Cualquiera que maneje Ozempic no puede trabajar en paz”, dijo Wilson Martins, gerente de Farma O Imperador, una farmacia independiente. “La gente pregunta: ‘¿Tienen Ozempic?’”, agregó. “No, no tenemos. Y así no nos roban”.

Los clientes que desean uno de los medicamentos para bajar de peso ahora deben pedirlo en persona y hacer cita para recogerlo. Pero por si acaso, Martins, de 72 años, mantiene un machete bajo el mostrador.

Bandas criminales han estado robando camiones que realizan entregas al mayoreo de Ozempic, dijo Corrêa dos Santos. Una banda que la policía desmanteló incluía a empleados de una empresa de transporte.

Los robos se producen en medio de una creciente demanda por los medicamentos; las ventas de Ozempic en Brasil crecieron a 621.6 millones de dólares en el 2023. El porcentaje de adultos considerados obesos en las ciudades más grandes de Brasil aumentó a alrededor del 24 por ciento en el 2023, contra casi el 12 por ciento en el 2006, arroja un estudio del Ministerio de Salud.

“La ola de robos comenzó cuando las redes sociales comenzaron a hablar abiertamente de la medicina, particularmente cuando celebridades e influencers mostraron una dramática pérdida de peso”, dijo Renata Gonçalves, directora de un sindicato de farmacéuticos del Estado de São Paulo.

Hasta Eduardo Paes, el Alcalde de Río de Janeiro, dijo que había “tomado mucho Ozempic” y perdido 30 kilos, y se comprometió a que el medicamento estuviera disponible gratuitamente. “Río será una Ciudad sin gente rechoncha”, afirmó.

