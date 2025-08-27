Restricciones de visas reducen llegada de estudiantes internacionales a EE UU

Por Anemona Hartocollis/ The New York Times

Muchos iraníes no asistirán a universidades estadounidenses este otoño. Estudiantes de Afganistán tienen dificultades para acceder al campus.

Incluso estudiantes de China e India, los dos principales países que envían estudiantes internacionales a Estados Unidos, se han visto frustrados por el laberinto de nuevos obstáculos que ha establecido la Administración Trump para frenar o disuadir la entrada al País de personas extranjeras.

Con la intensificación de la revisión de visas de estudiante por parte del Gobierno federal y la prohibición de viajes impuesta por el Presidente Donald J. Trump, el número de estudiantes internacionales recién matriculados en universidades estadounidenses parece que disminuirá —considerablemente.

Hace un año, había alrededor de un millón de estudiantes internacionales estudiando en Estados Unidos, afirma el Departamento de Estado de EU.

Una encuesta realizada a más de 500 universidades por el Instituto de Educación Internacional, una organización sin fines de lucro, reveló que el 35 por ciento de las instituciones experimentaron una disminución en las solicitudes de visas del extranjero la primavera pasada. En China e India ha habido pocas citas disponibles para visas de estudiantes en los últimos meses, y en ocasiones ninguna, reporta la Asociación de Educadores Internacionales. La matriculación de nuevos estudiantes internacionales en las universidades estadounidenses podría caer entre un 30 y un 40 por ciento en general este otoño, una pérdida de 150 mil estudiantes, dijo el grupo.

Algunos estudiantes han desistido por completo de matricularse en universidades estadounidenses debido a la ansiedad generada por el entorno político en Estados Unidos. Otros se mantienen alejados porque les preocupa que, incluso si logran entrar, se verán atrapados, sin poder hacer cosas que otros estudiantes sí pueden, como solicitar prácticas o viajar a casa durante las vacaciones.