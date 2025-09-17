Protestas en Brasil muestran bandera gigante de EE UU en apoyo a Trump

La bandera era un mensaje de agradecimiento al Presidente Donald J. Trump por intentar intervenir en el caso de Bolsonaro. Se convirtió en la imagen que definió las enormes protestas del día, inundando redes sociales y periódicos. Y pronto podría estar al centro de una investigación policial que podría involucrar a la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Una bandera estadounidense del tamaño de una cancha de basquetbol fue extendida sobre la avenida principal de Săo Paulo el 7 de septiembre, con manifestantes sosteniéndola en alto mientras protestaban la esperada condena del ex Presidente Jair Bolsonaro por cargos de planear un golpe de Estado. (El 11 de septiembre fue sentenciado a más de 27 años de prisión).

BRASÍLIA — El Día de la Independencia de Brasil se ha convertido en el momento para que el movimiento nacionalista de derecha del País salga a las calles, proteste contra la izquierda e ice la bandera amarilla y verde brasileña.

También fue una señal del cambio en la imagen global de la bandera estadounidense, a medida que Trump transforma la forma en que Estados Unidos es visto en el exterior.

Este año, manifestantes de derecha en Corea del Sur ondearon banderas estadounidenses al protestar lo que consideraban unas elecciones amañadas, haciendo eco a los gritos de “¡Alto al Robo!”, como hicieron los partidarios de Trump tras las elecciones del 2020. Tras la victoria de Trump en las elecciones del año pasado, los israelíes conservadores, entusiasmados por un mayor apoyo estadounidense a la guerra en Gaza, colgaron banderas estadounidenses en sus ventanas y lucieron kipás con los colores rojo, blanco y azul.

Pero los partidarios de Bolsonaro y el movimiento de derecha en Brasil han adoptado la bandera estadounidense con especial fervor. El 7 de septiembre, en ciudades de todo el País, manifestantes de derecha se envolvieron en la bandera estadounidense, se pintaron la cara de rojo, blanco y azul y ondearon versiones modificadas que combinaban las banderas brasileña y estadounidense.

Pero la bandera estadounidense de aproximadamente 465 metros cuadrados en Săo Paulo atrajo la mayor atención. El debate nacional del 8 de septiembre giró en gran medida en torno al papel protagónico de esa enorme bandera en un día destinado a celebrar la independencia de Brasil.

En medio del debate, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicó fotos de una gran bandera brasileña portada en un desfile del Día de la Independencia, escribiendo, “Nuestra bandera es Brasil y el pueblo brasileño”.

El hijo de Bolsonaro, Eduardo, acogió con agrado la imagen, diciendo que era un símbolo de gratitud hacia Trump. “Somos un pueblo educado que sabe agradecer a quienes nos ayudan en la guerra por recuperar nuestras libertades y democracia”, escribió en X. Eduardo Bolsonaro, un congresista brasileño, se mudó recientemente a Texas y ha hecho viajes a Washington para cabildear por la intervención de Trump.

Ahora, la bandera gigante podría ser objeto de una investigación. El 8 de septiembre, dos líderes izquierdistas del Congreso brasileño solicitaron formalmente a la policía federal del País que investigara el origen de la bandera, señalando que parecía tener el mismo tamaño que la bandera estadounidense que se exhibió en el campo durante un partido de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) en Săo Paulo unas 36 horas antes. “Hay fuertes indicios de que se trata del mismo artefacto”, afirmaba la solicitud de los líderes, Lindbergh Farias y Pedro Campos.

Argumentaron que si la NFL hubiera entregado la bandera a los aficionados, habría violado las leyes que prohíben la participación de entidades extranjeras en la política brasileña. Solicitaron a la policía que analizara imágenes de la bandera y tomara declaración a los funcionarios de la NFL.

Brian McCarthy, vocero de la NFL, afirmó que la bandera estadounidense de la liga no había estado en la protesta, añadiendo, “La bandera permanece en la bodega del proveedor de la liga”.

