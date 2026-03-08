Prohiben maquillaje a empleadas públicas en provincia siria y causan polémica y memes

Por Raja Abdulrahim / The New York Times

Un gobernador provincial quiere prohibir que las mujeres que trabajan en el gobierno y el sector público usen maquillaje, lo que ha provocado indignación y una avalancha de memes.

Casi al mismo tiempo que se difundió un decreto que prohibía a todas las empleadas públicas de una provincia siria usar maquillaje, empezaron a circular los memes.

Se burlaban de la maldición genética del vello facial entre las mujeres sirias, y decían que ahora serían indistinguibles de sus colegas masculinos.

Sultana Fawaz, influente siria, sugirió en tono de broma que, entre la prohibición del maquillaje y los cortes de electricidad que impiden a las mujeres arreglarse el cabello, todo parecía un complot del gobierno —encabezado por musulmanes conservadores— para obligarlas a cubrirse la cabeza y el rostro.

“El maquillaje es una línea roja”, dijo Fawaz entre risas en un video publicado en redes sociales. “Los hombres deberían salir a protestar, no las mujeres”.

Bromas aparte, la decisión del gobernador de la provincia de Latakia despertó temor entre sirios que desconfían del gobierno nacional, dominado por antiguos rebeldes islamistas.

Las mujeres, en particular, se han preguntado si el gobierno central intentaría eventualmente imponer leyes religiosas en un país con una gran diversidad de minorías religiosas y étnicas.

El gobernador de Latakia, Muhammad Othman, decretó el mes pasado que las empleadas de los gobiernos e instituciones estatales y locales de la provincia, incluidas las escuelas, debían abstenerse de usar maquillaje durante el horario laboral oficial o se enfrentarían a “responsabilidades legales”.

Casi al mismo tiempo que se emitió la orden, un gobierno local de un suburbio de la capital, Damasco, prohibió a los hombres trabajar en tiendas para mujeres, lo que agravó los temores de algunos de que el país se incline hacia una dirección más conservadora.

El presidente Ahmed al Sharaa no ha hecho mucho para avivar esos temores. Pero hay preocupación por las acciones de algunos miembros del gobierno, ya sea por cambios en los planes de estudio escolares o por agentes de seguridad que confiscan instrumentos musicales o alcohol en la frontera. Othman, el gobernador de Latakia, fue designado por el gobierno central.

Algunas personas también han cuestionado el momento y la prioridad otorgada a asuntos aparentemente triviales, cuando Siria sigue atravesando enormes cambios políticos, sufrimiento económico y graves desafíos de seguridad.

“Sinceramente, pensamos que era una broma porque no estamos acostumbrados a una decisión así”, dijo Lina Ismael, de 48 años, coordinadora de medios de comunicación del departamento de salud de Latakia, una provincia situada en la costa mediterránea de Siria.