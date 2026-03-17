Multimillonarios disparan precios de lujo en Miami Beach pese al mercado frío

Por Ronda Kaysen/ The New York Times

Mientras el mercado inmobiliario estadounidense está congelado, en los rincones más exclusivos de Miami Beach algunos titantes de las finanzas y la tecnología están dispuestos a pagar lo que sea por una propiedad.

En Miami Beach y sus alrededores, un trozo de isla barrera de alrededor de un kilómetro y medio de ancho, se está produciendo una fiebre del oro. Líderes de las finanzas y la tecnología compiten por terrenos en las islas artificiales cerradas que dan a la bahía de Biscayne, con vistas al centro de Miami.

Con tan pocas propiedades de élite en el mercado —a finales de febrero solo había ocho viviendas unifamiliares en Miami anunciadas en más de 50 millones de dólares—, los compradores ofrecen lo que sea necesario para convencer a un propietario renuente de desprenderse de su trofeo. Las ventas a menudo se cierran fuera del mercado, negociadas en canchas de pádel, en yates privados y en el La Gorce Country Club, un club campestre en el que la cuota de iniciación al club de golf es de 1,2 millones de dólares. Los compradores son algunos de los multimillonarios más ricos del mundo, entre los que figuran nombres destacados como Mark Zuckerberg, Larry Page y Jeff Bezos, y financieros como el gestor de fondos de cobertura Nick Maounis.

“Con la llegada de todos estos titanes del universo, es como el sello de aprobación”, dijo Nancy Batchelor, agente inmobiliaria de la firma Compass en Miami.

Este frenesí de adquisiciones se produce en el contexto de un mercado inmobiliario estadounidense congelado, que ha experimentado un estancamiento en las ventas y mientras los precios caen entre tasas de interés elevadas, un exceso de inventario sobrevalorado y una profunda incertidumbre económica y mundial.

El precio promedio de la vivienda en Miami, en 610.000 dólares en enero, bajó un 7,2 por ciento respecto al año anterior, y las viviendas permanecieron en el mercado un promedio de 115 días, según Redfin. Incluso las casas más lujosas, las que se anuncian por entre 10 y 30 millones de dólares, permanecen en el mercado durante meses. Pero en la cima se libra una batalla por el mejor terreno que se pueda poseer.

Para la mayoría de los estadounidenses, “en este momento hay una enorme incertidumbre en la economía”, afirmó Steven Durlauf, director del Centro Stone de Investigación sobre la Desigualdad y la Movilidad de la Riqueza de la Universidad de Chicago. Sin embargo, “un pequeño número de personas con una gran riqueza están dispuestas a usarla”.

En marzo de 2025, Michael Ferro, Jr., presidente de Merrick Ventures, una empresa de capital privado, compró una propiedad de una hectárea en Star Island por 120 millones de dólares. En abril, Maounis, director ejecutivo de Verition Fund Management, adquirió una mansión de nueve dormitorios con una escalera de caracol inspirada en el Guggenheim en La Gorce Circle por 74,25 millones de dólares.

Los cofundadores de Google, Sergey Brin y Page, enfocaron su atención en Miami. En diciembre y enero, Page gastó un total de 173,4 millones de dólares en la compra de dos propiedades en Coconut Grove, entre ellas un complejo de 1,8 hectáreas frente al mar. Y en enero, Brin hizo una oferta por una propiedad de 50 millones de dólares en Allison Island, una comunidad cerrada frente a Miami Beach, según informó The Real Deal. Una tarde reciente, se podían ver camiones de mudanzas repletos de muebles estacionados frente a la dirección de Allison Island.

El lunes, Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y su esposa, Priscilla Chan, pagaron 170 millones de dólares por una mansión en construcción en la isla de Indian Creek, la venta de vivienda más cara en la historia del condado de Miami-Dade, según informó The Wall Street Journal.

A menudo, los multimillonarios que llegan no solo ponen sus ojos en una propiedad, sino también en las colindantes, ofreciendo a sus vecinos el dinero que sea necesario para sacarlos de ahí y construir complejos enormes con numerosas casas, canchas de tenis, piscinas, fuentes y jardines meticulosamente cuidados. En Venetian Island, una propietaria le dijo hace poco a un comprador ansioso que por 12 millones de dólares consideraría la posibilidad de mudarse, aunque el precio de la propiedad rondaba los 7 millones. El comprador “literalmente sacó una chequera y dijo: ‘Te compro por 12 millones de dólares en este instante’”, recordó Julian Johnston, un agente asociado de la firma Corcoran quien presenció la escena.

Aceptó el trato.

Todd Michael Glaser, promotor inmobiliario de Florida, compara esta época con la Edad Dorada en la que las familias más ricas de Estados Unidos, con nombres como Rockefeller, Vanderbilt y Rothschild, se instalaron en extensas “cabañas” parecidas a las fincas de la aristocracia británica.

“Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora”, dijo Glaser, quien en julio compró una parcela de casi una hectárea frente al mar en la exclusiva calle North Bay Road de Miami Beach por 105 millones de dólares. Actualmente está construyendo una casa que pondrá a la venta por 300 millones de dólares.