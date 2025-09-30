Los curiosos discos de caja de cereal que hoy son piezas de colección

Lisa Sutton, de 63 años, conserva los discos de caja de cereal que recortó cuando era niña hace más de 50 años. Están enmarcados en la cocina de su casa en Los Ángeles.

La mayoría de estos discos fueron desechados. Pero algunos sobrevivieron, y hoy una pequeña comunidad de coleccionistas continúa buscando y preservando estos tesoros.

Este formato olvidado surgió en la década de 1950. Utilizaba una delgada película de plástico para estampar discos en cajas de cereal, ofreciendo un premio recortable barato para niños. Artistas de la talla de los Monkees y los Jackson 5 vieron prensados sus grandes éxitos en cartón, contribuyendo a la venta de millones de cajas de cereal.

La mayoría de los coleccionistas de discos quieren la mejor calidad de audio. Pero Duane Dimock, de 68 años, se enorgullece de tener una de las mejores colecciones de discos de baja calidad del planeta. “Suenan fatal”, dijo sobre los cientos de discos de cajas de cereal que guarda en su casa en San Diego, California.

“Odiaba los cereales, pero adoraba a Bobby Sherman”, recordó Sutton. “Cuando empezaron a poner sus discos en las cajas, mi hermana y yo obligamos a mi madre a comprarlos”.

Hoy la mayoría de los coleccionistas de discos tratan sus vinilos como un producto de primera calidad que debe conservarse en perfecto estado. Pero a lo largo del siglo 20, se imprimieron millones de discos desechables que se utilizaron para anuncios, tarjetas de felicitación e insertos de revistas.

“He llegado a llamarlos discos efímeros”, dijo Michael Cumella, un coleccionista de 61 años de Nueva Jersey. “Una de las primeras patentes fue a principios del siglo 20 para un sistema que permitía grabar la voz en una postal y enviársela a un amigo”.

La idea de aplicar la tecnología a las cajas de cereal fue pionera de Rainbo Records. Haciendo mancuerna con General Mills, la compañía presentó el primer disco en una caja en 1954. La asociación terminó vendiendo la cifra estimada de 30 millones de cajas de cereal Wheaties.

Las primeras grabaciones fueron canciones del dominio público, interpretadas por cantantes anónimos. Pero para 1956, una colaboración con Disney incorporó las voces de Mickey Mouse, Goofy y el Pato Donald.

Los discos de caja de cereal alcanzaron nuevos niveles de popularidad en 1969, cuando el grupo de dibujos animados los Archies tuvo varias canciones estampadas en cajas de Super Sugar Crisp. El grupo tuvo el sencillo más vendido del año con “Sugar, Sugar”. ¡Esa sí fue sinergia!

Para 1970, grupos musicales de la vida real se sumaron a la iniciativa, incluyendo a los Monkees.

A medida que avanzó la década de 1970, los discos de caja de cereal incursionaron más en el terreno de lo novedoso. General Mills lanzó una serie de aventuras de audio protagonizadas por el Conde Chocula, su mascota de caricatura.

Se desconoce cuándo apareció el último auténtico disco en una caja de cereal. El ejemplo más reciente en la colección de Cumella es una promoción de 1991 del Reino Unido, que incluía sencillos de Lonnie Gordon y De La Soul en cajas de Frosties.

Para los coleccionistas de discos de caja de cereal, la conexión con la historia es más importante que las canciones y la calidad del audio.

“Destaca como un artefacto extraño de otra época en que se ponía un disco en una caja de cereal”, dijo Cumella.

