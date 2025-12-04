  1. Inicio
  2. · The New York Times international Weekly

Los besos, más comunes en el reino animal de lo que se pensaba

Un reciente estudio revela que el acto de besar no es exclusivo de los humanos: diversas especies muestran este comportamiento afectivo, como un bebé orangután y su madre

  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:41
Los besos, más comunes en el reino animal de lo que se pensaba

Un estudio ha hallado que los besos son mucho más comunes en las especies de lo que se creía. Un bebé orangután besando a su madre.

 Foto: (Roland Weihrauch/DPA, vÍa Agence France-Presse-Getty Images)

Por Ali Watkins/ The New York Times

Este acto ha sido descrito de muchas formas: fragmento de universo, ritual frente a lo adverso, lenguaje tan diverso, elixir inmortal. Una “interacción no agonística que involucra contacto oral-oral dirigido e intraespecífico con cierto movimiento de los labios/partes bucales y sin transferencia de alimento”.

O, como diría el cantante mexicano Jósean Log, “beso, tan simple como eso”.

También es muy antiguo.

Científicos británicos afirman haber rastreado la edad del beso, a entre hace 16 y 21 millones de años, y han descubierto que era mucho más común entre otras especies de lo que se creía.

¿Hormigas? Se besan. ¿Peces? Besadores. ¿Neandertales? Sí, también se besaban.

Pero besar, dicen los investigadores, siempre ha sido un misterio evolutivo. No aporta muchos beneficios para la supervivencia, tiene mínimos beneficios reproductivos y es principalmente simbólico.

“Besar es un comportamiento realmente interesante”, dijo Matilda Brindle, bióloga evolutiva en la Universidad de Oxford, quien dirigió el estudio. Docenas de sociedades y culturas lo utilizan, es común y tiene un gran simbolismo. Sin embargo, añadió, “no lo hemos puesto a prueba realmente desde una perspectiva evolutiva”.

Al parecer, el beso prehistórico podría ser el origen primitivo de nuestra búsqueda de conexión íntima. El acto inherentemente requiere vulnerabilidad, y confianza. No siempre es sexual y a menudo se utiliza entre personas de distintos géneros simplemente para mostrar afecto, y a menudo entre padres e hijos.

Brindle comentó que esperaba ejemplos de besos en simios y humanos, pero le sorprendió ver ese tierno comportamiento en insectos, albatros y osos polares.

Entre los grupos investigados figuraron los neandertales, que, pese a sus diferencias, compartían microbios con los humanos modernos. Esto deja abierta la posibilidad de que ambos hayan intercambiado saliva en un pasado no tan lejano.

Brindle dijo que espera que el estudio sirva de base para futuros estudios sobre los besos. Su esperanza es que otros científicos comiencen a registrar sus observaciones de estos comportamientos en el campo.

“Si tuviéramos más datos sobre esto, podríamos empezar a desentrañar las posibles ventajas adaptativas de los besos”, dijo.

© 2025 The New York Times Company

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
The New York Times

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias