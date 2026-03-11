¿La muerte de "El Mencho" afectará los partidos del Mundial en México?

Por James Wagner/ The New York Times

Aunque se ha restablecido en gran medida el orden en México tras el asesinato de uno de los principales jefes de un cártel, que desencadenó una ola de violencia, persisten las dudas sobre la seguridad mientras el país se prepara para ayudar a albergar el mayor acontecimiento deportivo del mundo, la Copa Mundial de la FIFA.

El mayor torneo de fútbol de la historia —que incluye tres países como anfitriones, 104 partidos y 48 selecciones— se disputará este verano en parte en México.

Pero incluso antes de eso, el mes que viene se celebrarán cuatro partidos clasificatorios en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, capital del estado de Jalisco, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la organización dirigida en su día por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho, quien murió en una operación militar mexicana el domingo.

Tras su muerte, los grupos armados desataron una ola de violencia en 20 estados del país, incluido el estado de Monterrey, Nuevo León.

Aunque autoridades como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, el presidente mundial del organismo de fútbol y el comisionado del fútbol mexicano han intentado proyectar calma tras los hechos, algunos equipos han admitido sentirse nerviosos por jugar en el país y han abierto la puerta a la posibilidad de cambiar de sede.

“Somos muy conscientes de lo que está ocurriendo allí y, por supuesto, estamos muy preocupados”, dijo Michael Ricketts, presidente de la federación de fútbol de Jamaica, en una entrevista el miércoles. Su equipo se enfrentará a Nueva Caledonia en Guadalajara el 26 de marzo.

La federación boliviana, que jugará contra Surinam el 26 de marzo en Monterrey, dijo que había enviado una carta a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, pidiendo claridad sobre la situación de seguridad.

La federación de Portugal, que jugará otro partido de preparación para el Mundial contra la selección mexicana el 28 de marzo en Ciudad de México, dijo esta semana que, aunque tenía previsto participar en el partido programado, “la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua” y que “cualquier decisión se tomará como resultado de la supervisión en curso”.

A lo largo de la semana, Sheinbaum y otras personas han intentado desmentir la idea de que México es inseguro para los visitantes y los partidos relacionados con la Copa Mundial. El martes, dijo que México tenía “todas las garantías” para seguir siendo sede del evento, junto con Estados Unidos y Canadá, y que no había “ningún riesgo” para los visitantes.

Dos días después, señaló que la vida, incluidos los comercios y las escuelas, había vuelto a la normalidad en el estado de Jalisco.

“Entonces decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México”, dijo, “que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que su organización tenía “confianza total” en México y en el gobierno de Sheinbaum.

“Pasan cosas”, dijo. “No vivimos en la Luna o en otro planeta. Por eso tenemos Estados, por eso tenemos policías, autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad”.

Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado de Jalisco, donde Oseguera estuvo escondido en una comunidad de cabañas boscosas a dos horas de Guadalajara cuando resultó herido de muerte en un enfrentamiento con las fuerzas especiales mexicanas, dijo que funcionarios mexicanos se reunieron con el representante de la FIFA en México a principios de esta semana. “No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México”, dijo.

Este verano, México albergará 13 partidos de la Copa Mundial: cinco en Ciudad de México, la capital, y cuatro tanto en Monterrey como en Guadalajara. El país se convertirá en el primero en albergar tres veces la Copa Mundial. Y el Estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá en el primer estadio en albergar tres veces el partido inaugural.

Se espera que México, que ya se encuentra entre los 10 países más visitados del mundo, reciba cinco millones de visitantes y una gran inyección de gasto, según afirmaron las autoridades. Por eso, los dirigentes mexicanos quieren proyectar confianza, y trasladar un partido de la Copa Mundial, planeado desde hace tiempo, implicaría de todos modos un esfuerzo enorme.

Sin embargo, al menos un acontecimiento deportivo importante en México ya se ha visto afectado por los sucesos de esta semana. El jueves, el organismo rector mundial de la natación dijo que se había cancelado una competición de saltos de trampolín en la zona metropolitana de Guadalajara debido a las restricciones de viaje impuestas por algunas embajadas internacionales.

El miércoles, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México levantó todas las restricciones para su personal en el país y dijo que los ciudadanos estadounidenses en el país debían reanudar los niveles normales de precaución.

Ese mismo día, la selección mexicana recibió a Islandia en un partido amistoso en Querétaro, en el centro de México, con una presencia de seguridad conformada por unas 3000 personas. No se reportó ningún incidente.

Ricketts, presidente de la selección de Jamaica, dijo que había visto signos de vuelta a la normalidad en Guadalajara. Pero dijo que comprendía que la violencia de los cárteles podía persistir tras la eliminación de un líder. Por tanto, dijo, “sigue habiendo un nivel de incertidumbre”.

Dijo que la selección jamaicana no había solicitado un cambio de sede, pero que si las cosas empeoraban en México, podría hacerlo.

“Estamos esperando lo mejor”, dijo.

© 2026 The New York Times Company