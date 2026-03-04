Gustavo Dudamel deja Los Ángeles para liderar la Filarmónica de Nueva York

Por Adam Nagourney/ The New York Times El público del Radio City Music Hall estalló en vítores cuando, hace poco, Bernadette Peters subió al escenario para unirse al director Gustavo Dudamel en un bis sorpresa. Ella era la estrella, pero la noche era de él. Fue agasajado por una leyenda de Broadway y dirigió a la Filarmónica de Nueva York mientras el recinto estrenaba el nuevo sistema de sonido envolvente del teatro con un programa de música de compositores neoyorquinos como Aaron Copland, George Gershwin y Leonard Bernstein. Dos semanas más tarde, al otro lado del país, Dudamel subió al escenario del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, su hogar musical desde 2009. Pero en lugar de una ganadora de dos premios Tony, le acompañaba una ganadora de dos premios de la Academia: Cate Blanchett, con quien presentó la música de Beethoven para la obra de GoetheEgmont, actualizada por el dramaturgo Jeremy Harris. Tras 17 años como director artístico y musical de la Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel ha iniciado una larga transición a través del país mientras se prepara para asumir oficialmente el mismo cargo con la Filarmónica de Nueva York en septiembre. Se trata tanto de un nuevo capítulo para este director de 45 años —su presentación en Radio City se retrasó a causa de una tormenta de nieve, por si tenía alguna duda de que ya no estaba en Los Ángeles— como de la orquesta neoyorquina, de 184 años, que no había tenido un maestro de tan alto nivel desde Bernstein. Dudamel dijo que, aunque su relación con la Filarmónica de Los Ángeles “era estupenda”, se marchaba porque “necesito este nuevo capítulo para mí”. Los Ángeles tiene una de las orquestas más admiradas del país. Y tiene un historial de directores a la altura. Dudamel sustituyó a Esa-Pekka Salonen, quien ahora regresa como director creativo de la orquesta durante la búsqueda de un sucesor para Dudamel, y Salonen a su vez había sustituido a Zubin Mehta. Cuando Salonen se fue, “hubo una avalancha de amor hacia él”, dijo Deborah Borda, antigua directora de las orquestas de Los Ángeles y Nueva York, y quien contribuyó decisivamente a traer a Dudamel a la Filarmónica de Nueva York. “Y creo que ocurrirá lo mismo con Gustavo”.

Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, presentó a Dudamel en su primera actuación como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles, en el Hollywood Bowl en 2009. “La gente le echará de menos”, dijo Villaraigosa, pero añadió: “Preferimos disfrutar de estos 17 años que lamentar que se vaya. Él sigue adelante. Las transiciones son oportunidades para reimaginar”. Aun así, la pérdida de alguien tan fundamental para la identidad cívica y cultural de Los Ángeles es un momento preocupante para esta zona, tanto como podría ser un momento de celebración para Nueva York. Se ha producido en un momento en que Los Ángeles lucha por recuperarse de los devastadores incendios forestales y afronta la ansiedad por las redadas de los funcionarios federales de inmigración. Hay recordatorios del final de la era Dudamel en pancartas que dicen “Gracias Gustavo: Última Temporada de Dudamel”, en farolas a lo largo de Beverly Boulevard. Hay camisetas y carteles conmemorativos a la venta en la tienda de regalos del Disney Hall. Es difícil encontrar un asiento libre en las actuaciones de Dudamel, ya que la gente empieza a asimilar su inminente partida. Y los aplausos que reciben sus entradas en escena parecen un poco más fuertes y prolongados estos días. Sus últimas actuaciones como director musical y artístico de la orquesta en el Disney Hall serán en junio, seguidas del cierre oficial de su mandato en agosto en el Hollywood Bowl, donde dirigirá la Novena Sinfonía de Beethoven, la misma obra con la que empezó este trabajo. “Dudamel ha sido Los Ángeles”, dijo Eric Garcetti, exalcalde de Los Ángeles y pianista aficionado, quien en una ocasión se unió a Dudamel y a la Filarmónica en el escenario. “Literalmente forma parte de la ciudad. Hay muy pocos iconos que hayan sido tan grandes como un barrio o el cartel de Hollywood. No se trata de perder solo a una persona. Es uno de los pilares culturales de las dos últimas décadas aquí”. Dudamel, en entrevistas en su despacho, que pronto estará en el David Geffen Hall de Nueva York, y en su despacho, que pronto no estará, en el Disney Hall de Los Ángeles, dijo que estaba aprovechando este tiempo para gestionar una despedida de Los Ángeles adecuadamente elaborada, al tiempo que planificaba sus primeros años en Nueva York. Ha sido, dijo, “intenso porque en este momento estoy en dos aguas”. En una entrevista en Nueva York, Dudamel dijo que la gente le preguntaba en qué se diferenciaba la ciudad de Los Ángeles. “Son completamente diferentes”, añadió. “Conecto con ambas, estos 17 años en Los Ángeles han sido increíbles, me encanta, la gente, la comunidad. Pero este es un ambiente completamente distinto. El ambiente de esta ciudad es muy muy vivo. Es muy prestissimo: ya sabes, es un tempo muy rápido”.