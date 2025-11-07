Gatos y perros en Bangkok compiten en divertidos concursos de comida para mascotas

Por Sui Lee-Wee / The New York Times

BANGKOK — El campeón de las competencias de comida se subió a una mesa frente a docenas de personas y devoró el salmón.

“No fomentamos que compitan a la fuerza”, dijo el presentador en un salón de exposiciones en los suburbios del norte de Bangkok. “Hay que dejarlos ser lo más normal posible. Esto es diversión”.

Pero Kimmon —un gato mestizo con corbata de moño— parecía saber exactamente cuál era su misión. No se detuvo hasta que devoró los 15 gramos de la golosina de salmón que su dueña había exprimido de la bolsita a su boca.

Su tiempo: 49.42 segundos. Su puesto: primero. Su premio: más comida.

“Comer a velocidad es lo suyo”, dijo Chutiwan Kusoljittakorn, dueña de Kimmon y creadora de contenido sobre mascotas. “Normalmente tiene cara de gruñón, pero se le ilumina la cara si tiene comida delante”.

En el último año, Kimmon, una cruza de gato Scottish Fold y callejero tailandés, ha quedado entre los tres primeros lugares en cinco concursos de comida. Recibió 2000 baht, o aproximadamente 60 dólares, por ganar uno de ellos.

Los concursos de comida para mascotas son cada vez más populares en Tailandia. Es sólo uno de los muchos concursos de mascotas que aparecen en Bangkok cada dos o tres meses, incluyendo concursos de perros en patineta y de gatos que parecen vacas.

Son evidencia de la creciente industria de mascotas en el País. Tailandia, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos para mascotas, hoy cuenta con el sector de mascotas más grande del sudeste asiático. La propiedad de mascotas ha ido en aumento en el País gracias a la caída en la tasa de natalidad y al rápido envejecimiento de la población.

Chutiwan comentó que no entrenaba a sus animales para competir en concursos de comida. Su otro gato, Dinogong, cruce de gato esfinge y callejero, quedó en segundo lugar. Dinogong y Kimmon se llevaron a casa tres bolsas de golosinas cremosas de caballa.

La competencia formó parte de la Exposición Internacional de Variedades de Mascotas de Tailandia, de cuatro días de duración, que también incluyó una carrera de lagartos varanos y una competencia de arrastre de peso para pitbulls. Anuwat Louhaman, el organizador del evento, explicó que se le ocurrió la idea de las competencias de comida en el 2019. Este año, 187 perros y 236 gatos se inscribieron para competir dos días.

“El mundo es un lugar estresante”, afirmó. “A la gente le encanta ver comer a mascotas adorables”.

Chutiwan, de 27 años, comentó que gastaba mucho más en ropa para sus nueve gatos y perros —todos rescatados— que en la suya propia. Dinogong lucía un sombrero estilo victoriano y Milan, uno de sus perros, llevaba una boina rosa chicle con un esponjoso tutú rosa.

Varios gatos y perros se negaron a participar, rechazando las golosinas. Pero no Jiwlew y Ounjung, dos pomeranias que obtuvieron el primer y segundo lugar. Los perros, de 10 y 11 años, tenían rubor rosa en las mejillas, que su dueña, Borvonlux Poyatom, dijo que sólo usa para “ocasiones especiales”.

Cuando le preguntaron qué significaban sus mascotas para ella, Borvonlux, de 40 años y soltera, dijo con los ojos llenos de lágrimas: “Hasta en mis peores momentos, todavía las tengo”.

Kittiphum Sringammuang contribuyó con reportes.

