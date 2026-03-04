Focas de Weddell, científicas antárticas que miden el océano profundo

Por Raymond Zhong/ The New York Times Las focas de la Antártida pueden sumergirse hasta unos mil metros, lo que ha hecho que los científicos las recluten para recolectar mediciones a profundidades que serían difíciles de acceder en barco. Para reclutar al nuevo científico adjunto de la expedición antártica, Ji-Yeon Cheon tuvo que acercarse al candidato con cuidado, por detrás. Paso a paso, Cheon caminó de lado por un trozo de hielo marino evitando el contacto visual. Cuando estuvo cerca, se llevó una cerbatana de metro y medio a los labios y disparó un dardo lleno de sedante a la grupa gris moteada y regordeta del animal. Cheon y su colega Hyunjae Chung, ecólogo del comportamiento, han pasado las últimas semanas marcando focas de Weddell en zonas de mar helado alrededor del glaciar Thwaites de la Antártida. Cuando las focas buceen, naden y se alimenten durante los próximos meses, unos dispositivos de bolsillo pegados a sus cabezas registrarán sus movimientos y las propiedades del agua que las rodea, y transmitirán la información por satélite cuando salgan a la superficie. Cheon y Chung, ambos doctorandos de la Universidad Nacional de Seúl, esperan comprender mejor cómo afecta el calentamiento del océano al comportamiento de buceo y búsqueda de alimento de estos animales. Las mismas aguas cálidas que están erosionando Thwaites desde abajo también traen hierro y otros nutrientes del fondo marino, lo que ayuda a alimentar a los peces y otras criaturas que a las focas les gusta comer. Es posible que también se estén produciendo cambios similares en los ecosistemas situados bajo los icebergs que se derriten alrededor del glaciar.

“En el mar de Amundsen, sobre todo cerca del glaciar Thwaites, se está produciendo un rápido cambio medioambiental”, dijo Cheon. Las focas de Weddell no se consideran una especie amenazada en estos momentos, pero los científicos aún tienen mucho que aprender sobre cómo responden los animales a las nuevas condiciones actuales y futuras, dijo. Las focas de la Antártida no tienen depredadores naturales en el hielo, por lo que no suelen temer las incursiones de los ecologistas armados con cerbatanas. Aun así, el marcado es un trabajo arriesgado tanto para el científico como para la foca. Primero, cuando Cheon y Chung se acercan en helicóptero, su piloto utiliza el ruido y el movimiento del helicóptero para acarrear a la foca objetivo hacia el centro de un témpano de hielo para que no pueda escapar rápidamente al mar. Una vez que han aterrizado en el hielo, Chung se mueve de un lado a otro para distraer al animal mientras Cheon se acerca sigilosamente desde la otra dirección. Introduce una aguja de seis centímetros de largo disparada a través de una cerbatana o, si la foca está tranquila, inyectada a mano a través de una jeringuilla. La foca mueve la cola. Abre las mandíbulas. Da una pequeña vuelta. Cheon y Chung se dan la vuelta y se alejan con paso decidido. Desde una distancia segura, observan cómo el sedante hace efecto durante los 10 minutos siguientes o más. Cuando el animal se ha aquietado, le colocan una bolsa de tela sobre la cabeza para bloquearle el campo de visión y ayudarle a dormirse. La bolsa se estrecha para que quede bien ajustada, pero está abierta por ambos extremos para que el animal pueda respirar. A continuación, los científicos pegan una etiqueta en la cabeza de la foca, que ronca. Las etiquetas en sí no parecen molestar a los animales. Cada una tiene aproximadamente el peso y las dimensiones de una pila de tres teléfonos celulares, 600 gramos, con una antena que sobresale. Las etiquetas permanecerán en las peludas cabezas de las focas hasta que muden de nuevo el próximo verano. Pero el proceso de marcado toca fibras sensibles complicadas, dijo Cheon. A veces, cuando inyecta un sedante a una foca, esta la mira con grandes ojos de cachorro mojado y ella quiere pedirle disculpas, dijo. Ella y Chung estuvieron de acuerdo: no es el tipo de trabajo del que puedan hablar fácilmente con sus amigos en casa. Los datos que recogen las focas no interesan solo a los ecologistas. Son la mejor fuente de información sobre la física oceánica en torno a la Antártida en invierno, cuando los gruesos mantos de hielo marino hacen que el continente sea inaccesible en barco.