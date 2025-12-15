Estudian cómo los moáis de Rapa Nui eran transportados “caminando”

Por Franz Lidz /The New York Times

Enclavada en el Pacífico Sur, Rapa Nui —un árido afloramiento de tierra también conocido como Isla de Pascua— se ubica a 2 mil kilómetros al sureste de su vecina habitada más cercana y a 3 mil 500 kilómetros al oeste de Chile continental.

Durante siglos, los expertos han estado desconcertados por el movimiento de los moáis de Rapa Nui, figuras monolíticas de piedra que representan a ancestros deificados. Entre el año 1200 y el 1700 d. C., las estatuas fueron talladas de ceniza compactada en una cantera dentro del cráter del volcán extinto Rano Raraku y transportadas hasta 18 kilómetros a través de terreno accidentado; algunas alcanzaron los 10 metros de altura y pesaban hasta 78 toneladas.

Se han descubierto aproximadamente 950 moáis en la isla. La mayoría mira hacia el interior, de espaldas al océano, para vigilar las aldeas, pero 7 de ellos, en las laderas occidentales del volcán Terevaka, están ubicados para precisamente dar la cara al atardecer durante los equinoccios, lo que sugiere que el sitio sirvió antiguamente como observatorio astronómico. Unos 400 moáis aún se encuentran en la cantera, y 62 yacen en el suelo, entre la cantera y las plataformas ceremoniales a lo largo de la costa. Todas estas cifras son objeto de un intenso debate, al igual que la cuestión de si los 62 moáis fueron abandonados durante su transporte o fueron dejados deliberadamente en sus sitios.

En un estudio reciente publicado en The Journal of Archaeological Science, Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton en el Estado de Nueva York, y Terry Hunt, de la Universidad de Arizona, demostraron una técnica factible para mover las estatuas. Hace 14 años, la cuadrilla de 18 personas de los investigadores movió una réplica de concreto de 4 toneladas 100 metros en tan solo 40 minutos utilizando cuerdas atadas a la cabeza de la escultura, lo que la hacía balancearse y desplazar su peso de un lado a otro con cada tirón, avanzándola gradualmente. Este experimento puso en tela de duda las teorías existentes sobre el transporte de los moáis y reforzó las propuestas en el libro del 2011 de Lipo y Hunt, “The Statues That Walked: Unraveling the Mystery of Easter Island”.

El concepto de mover un moái haciéndolo caminar, inspirado en la tradición oral, fue recreado con éxito por primera vez en 1986 por el arqueólogo checo Pavel Pavel y el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl. Los detractores de su trabajo creían que el método podría dañar las bases de las estatuas, no funcionaría en terrenos irregulares y que se trataba de un modelo de 14 toneladas que no era representativo de todos los tamaños de moái.