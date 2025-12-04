Estados Unidos refuerza su influencia en Latinoámerica

Por Brian Winter/ The New York Times

Eres los Estados Unidos,

eres el futuro invasor

de la América ingenua que tiene sangre indígena...

Así rezan algunas de las primeras líneas de “A Roosevelt”, del poeta nicaragüense Rubén Darío, escrito en 1904 —otro momento en que las cañoneras estadounidenses rondaban el Mar Caribe. Darío se dirigía al Presidente Theodore Roosevelt, quien acababa de usar el “gran garrote” del poder militar para apoyar la creación de Panamá y proteger el control estadounidense sobre la zona del canal allí.

El poema de Darío se convirtió en una obra clásica del movimiento antiimperialista que arrasó Latinoamérica en el siglo pasado.

Hoy, Estados Unidos vuelve a desplegar su poderío militar y económico en Latinoamérica de una forma no vista en décadas. El Presidente Donald J. Trump ha enviado una flota al sur del Caribe, destruyendo barcos que, dicen, transportaban drogas a Estados Unidos y amenazando con bombardear objetivos dentro de Venezuela en un aparente intento por expulsar a Nicolás Maduro, el líder autoritario del País.

Trump también ha recompensado a su “Presidente favorito”, el argentino Javier Milei, con un rescate de 20 mil millones de dólares; se ha comprometido a “recuperar” el Canal de Panamá; ha exigido que México adopte una línea más dura contra el narcotráfico y la migración, o de lo contrario enfrentará aranceles abrumadores; ha presionado a la Suprema Corte de Brasil para que desestime un caso contra su aliado, el ex Presidente Jair Bolsonaro; ha respaldado al candidato conservador en la contienda presidencial de Honduras; y ha presionado a los países de todo el hemisferio para que rechacen la influencia china. Su enfoque equivale a una expresión moderna de la Doctrina Monroe, articulada por primera vez en 1823 por el quinto Presidente de Estados Unidos, según la cual las potencias extranjeras no son bienvenidas en el patio trasero de Estados Unidos.

Muchas naciones que alguna vez resistieron el poder estadounidense han aceptado abiertamente la renovada atención de la Administración hacia la región. Entre los gobiernos alineados con Trump figuran República Dominicana, donde las tropas estadounidenses intervinieron de 1916 a 1924 y de 1965 a 1966; Panamá, escenario de una invasión estadounidense en 1989; y Argentina, Ecuador y Guyana, entre otros. En una encuesta reciente, el 53 por ciento de los encuestados en Latinoamérica afirmó apoyar una intervención militar estadounidense para deponer a Maduro.

Incluso gran parte de la izquierda latinoamericana se ha mostrado apagada, frustrando a muchos de sus líderes. En una reciente cumbre de líderes latinoamericanos, caribeños y europeos, fracasó un intento por convencer a los gobiernos de la región de firmar una declaración que condenara explícitamente la campaña de bombardeos navales de Estados Unidos.

¿Qué explica esta relativa aquiescencia? Seguramente algunos líderes han guardado silencio por temor a caer en la mira de Trump. Para otros, en particular la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sus países dependen económicamente tanto de Estados Unidos que pueden percibir el pragmatismo silencioso como la única opción.

Durante la última década, la cantidad de cocaína producida en Latinoamérica al menos se ha duplicado. Los cárteles de la droga se han diversificado e incursionado en la extorsión, la minería ilegal y la trata de personas. La violencia ha estallado incluso en Costa Rica y Ecuador, antes considerados oasis de relativa tranquilidad. Encuesta tras encuesta arroja que la delincuencia ha superado al desempleo o la atención médica como la principal preocupación de los electores de la región.

Como resultado, Latinoamérica parece estar virando aún más hacia la derecha. José Antonio Kast, gran favorito para ganar la segunda vuelta este mes por la Presidencia de Chile, ha prometido construir una barrera fronteriza similar a la de Trump para impedir el paso de los migrantes, a quienes culpa del aumento en la delincuencia. Rodrigo Paz Pereira, el primer Presidente no socialista de Bolivia en casi 20 años, ha recibido a funcionarios estadounidenses para hablar de posibles acuerdos sobre minería y control de drogas. Con figuras conservadoras también obteniendo buenos resultados en encuestas para las próximas elecciones en Perú, Colombia, Costa Rica y Brasil, Latinoamérica podría estar aún más fuertemente alineada con Trump dentro de un año.

Los sentimientos antiimperialistas en los versos de Darío deberían inspirar cautela. En 1912, políticos conservadores de Nicaragua solicitaron el envío de tropas estadounidenses para restablecer el orden público. Estas fuerzas de EU permanecerían allí durante la mayor parte de los siguientes 20 años, periodo en el que EU también envió tropas a Cuba, México, Honduras, Haití y República Dominicana. Estas intervenciones dejaron un profundo resentimiento que contribuyó a alimentar movimientos antiestadounidenses, desde la revolución de Fidel Castro hasta la rebelión sandinista en Nicaragua, y complicó los intereses estadounidenses en toda Latinoamérica durante gran parte del siglo 20.

Nadie anticipa que Trump envíe tropas a una oleada de ocupaciones. Pero si extendiera su campaña de bombardeos antidrogas a democracias como México y Colombia, una posibilidad que planteó recientemente, podría provocar una reacción mucho mayor.

Algunos de los mismos líderes que guardan silencio sobre las provocaciones de Trump también negocian discretamente con Beijing y posibles socios en Europa y Medio Oriente con la esperanza de encontrar alternativas a una potencia hegemónica que consideran cada vez más autoritaria y poco confiable.

Cuando Washington usa un garrote demasiado grande en Latinoamérica, el costo puede medirse no sólo en años, sino en décadas.

