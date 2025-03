El enigma de Q Lazzarus: La artista detrás de “Goodbye Horses” revelada

La mayoría de los escuchas que habían oído hablar de la artista multigenérica encontraron su canción “Goodbye Horses” en “El silencio de los inocentes”, el éxito de taquilla del director Jonathan Demme de 1991. La espeluznante pista de música new wave sonó durante una escena que se centra en un asesino en serie enloquecido.

Por Rich Juzwiak / The New York Times

La cineasta que terminó contando su historia en el nuevo documental “Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus” conoció a la artista, cuyo verdadero nombre era Diane Luckey, de la misma manera que lo hizo Demme: en su taxi.

“Subir a su auto fue una coincidencia o el destino, como sentimos Q y yo”, dijo Eva Aridjis Fuentes, la directora de la película. Las dos cantaron al unísono “Heart of Gold” de Neil Young; Aridjis Fuentes pensó que la mujer detrás del volante le parecía conocida y le preguntó si alguna vez había visto a Q Lazzarus. Forjaron una amistad que resultó en la película de Aridjis Fuentes. El sello discográfico Sacred Bones, de Brooklyn, ha lanzado su banda sonora.

“The Many Lives of Q Lazzarus” está construida a partir de aproximadamente 100 horas de material filmado por Aridjis Fuentes a lo largo de varios años, así como material de archivo de la época dorada de Luckey, incluyendo casi dos docenas de grabaciones inéditas de los aproximadamente 10 años que hizo música.

Luckey quería ser cantante desde la infancia. Nació en 1960, creció en Nueva Jersey y cantó en el coro de su iglesia. A los 18 años, se mudó a Nueva York para intentar triunfar en la música y conoció a William Garvey, con quien grabó “Goodbye Horses”. Luckey, cuyo instrumento era el teclado, tocaba en Nueva York y también formó la banda Q Lazzarus. Su gran oportunidad llegó durante una tormenta de nieve en 1986, cuando recogió a Demme en su taxi. Ese encuentro casual llevó a la inclusión de la música de Q Lazzarus en cuatro de sus películas: “Something Wild” (1986), “Casada con la Mafia” (1988), “El Silencio de los Inocentes” (1991) y “Filadelfia” de 1993.

Pero Luckey nunca consiguió el contrato discográfico de sus sueños.

A mediados de la década de 1990, Luckey tenía una adicción a las drogas; después de abandonar la música, pasó un tiempo viviendo en la calle y haciendo trabajo sexual, y fue a la cárcel y a rehabilitación. Dio un giro a su vida y se instaló en el anonimato con su esposo y su hijo, James Luckey-Lange. Murió a los 61 años de sepsis en el 2022.

El documental brinda la oportunidad de llevar su historia a una nueva generación.

