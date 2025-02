Trump impone elimina leyes y libera a los causantes del asalto al Capitolio

1

Por Peter Baker/The New York Times

WASHINGTON — En su primer día completo de regreso en la Casa Blanca, el Presidente Donald J. Trump prometió hacer lo que ningún Presidente había hecho jamás. “Vamos a hacer cosas que dejarán impactada a la gente”, declaró.

Logró impactar gracias a afirmaciones de poder personal que desafían a los tribunales, al Congreso y a las líneas éticas que ataron a los Presidentes estadounidenses anteriores.

Puso en libertad hasta a los alborotadores más violentos que arremetieron contra el Capitolio de EU en su nombre hace cuatro años. Retiró el personal de seguridad a ex asesores que enfrentaban amenazas de muerte. Haciendo caso omiso a una ley aprobada con apoyo bipartidista y confirmada por la Suprema Corte, permitió que la aplicación TikTok, de propiedad china, siguiera utilizándose en EU pese a las preocupaciones de seguridad nacional.

No satisfecho con simplemente eliminar las iniciativas de diversidad, ordenó a los empleados del Gobierno que delataran a cualquier sospechoso de no acatar sus órdenes o enfrentarían “consecuencias adversas”. Despidió al menos a una docena de inspectores generales que monitorean las dependencias en busca de corrupción, ignorando una ley que le exige avisar al Congreso con 30 días de anticipación y ofrecer motivos.

“Algunos de estos esfuerzos serán revertidos por los tribunales”, dijo Brendan Nyhan, profesor de Gobierno en Dartmouth College, en New Hampshire, “pero el nivel de obediencia anticipada que estamos viendo por parte de empresas, universidades y medios de comunicación no se parece a nada que haya visto en mi vida”.

En su primer mandato, Trump estuvo a veces desconcertado por la forma en que trabajaba Washington y fue incapaz de ejercer su voluntad.

Regresa más preparado para arrasar con cualquier presunto “Estado profundo” que se interponga en su camino. Ideas de las que los asesores del establishment lo disuadieron antes, en esta ocasión las está llevando a cabo con asistentes de ideas más afines.

Decidió reescribir la 14ª Enmienda de la Constitución para declarar que no garantiza la ciudadanía automática a todo niño nacido en EU. Tardó sólo tres días para que un juez federal bloqueara temporalmente la medida, pero el asunto seguramente llegará a la Suprema Corte.

Mientras que otros Presidentes pusieron sus activos en un fideicomiso ciego o se distanciaron de sus intereses comerciales para evitar la apariencia de un conflicto de intereses, Trump lanzó tres días antes de su toma de posesión un token de criptomoneda llamado $Trump que, junto con otros tokens familiares, alcanzó un valor de alrededor de 10 mil millones de dólares. Los tokens crean nuevas oportunidades para que empresas y otros actores financieros dentro y fuera de EU se ganen el favor de la Administración.

Y Trump ha rediseñado el mapa del mundo. Ha declarado unilateralmente que el Golfo de México es ahora el Golfo de América, ha tratado de presionar a Canadá para que se convierta en el Estado número 51 e insinuado el posible uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia y el Canal de Panamá.

Trump domina su partido como ningún Presidente lo ha hecho en generaciones. Mediante fuerza de voluntad y temor a represalias, Trump ha impulsado a los republicanos a ceder a sus deseos e incluso apoyar a candidatos al gabinete que no habrían sido aprobados en el pasado.

Trump ha obligado a multimillonarios tecnológicos, magnates de Wall Street, ejecutivos corporativos y propietarios de medios que antes se oponían a él a mostrar deferencia y, en muchos casos, a inundar sus cuentas políticas con millones de dólares. La resistencia que surgió cuando asumió el cargo por primera vez hace ocho años se ha desvanecido, con muchos progresistas y conservadores anti Trump desinflados o temerosos de ser blancos.

Eso deja a Trump como el actor más importante en cualquier decisión en la que quiera involucrarse, ya sea quién es el presidente de la Cámara de Representantes o cuáles deberían ser las políticas de verificación de datos en Facebook, de Meta.

“Todas estas son señales de que no va a tener oposición del Partido Republicano, no va a tener oposición de la administración pública, no va a tener oposición de los medios”, dijo Michael J. Klarman, profesor de historia jurídica en la Facultad de Derecho de Harvard. “Todo eso es parte del manual autoritario”.

Los aliados de Trump rechazan la idea de que tenga aspiraciones autoritarias. Después de todo, aún está sujeto a la Enmienda 22, que le impide volver a postularse dentro de cuatro años. Sin embargo, apenas el mes pasado, el diputado Andy Ogles de Tennessee presentó una enmienda constitucional para permitir que Trump se postule para un tercer mandato.

“Sería un gran honor para mí servir no una sino dos veces”, dijo Trump ante un público dos días después. “Tal vez tres veces”.

