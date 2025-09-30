Descubren en Argentina un superdepredador cocodrilo de la era Cretácica

Por Asher Elbein/ The New York Times
Un superdepredador merodeaba por los bosques de la Patagonia unos cuantos millones de años antes del fin de la era de los dinosaurios. Tan grande como un tigre siberiano, se movía sobre cuatro patas, con poderosas mandíbulas y dientes en forma de cuchillos carniceros.
Pero no era un dinosaurio. En un artículo reciente publicado en la revista PLOS One, investigadores anunciaron el descubrimiento de Kostensuchus, un cocodrilo terrestre. El hallazgo muestra que los dinosaurios depredadores de Sudamérica enfrentaron competencia de sus primos cocodrílidos.
“No sólo abundaban”, afirmó Fernando Novas, paleontólogo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y un autor del artículo; también eran lo suficientemente grandes como para pelear con dinosaurios como megaraptores y dromeosaurios por la presa.
Los restos del cocodrilo fueron descubiertos en marzo del 2020 en Santa Cruz, una provincia de Argentina. Las rocas de la zona se formaron 6 millones de años antes del final del periodo Cretácico, explicó Novas. Él y sus colegas encontraron allí rastros de un dinosaurio de cuello largo y de dinosaurios depredadores con brazos largos y garras en forma de gancho. Mientras caminaban por las llanuras, los miembros de la expedición observaron un gran bloque de roca con indicios del cráneo cocodrílido.
Pertenecía a un linaje de cocodrilos terrestres, los pierosáuridos, cuyos restos suelen estar incompletos, dijo Cecily Nicholl, especialista en cocodrilos terrestres del University College de Londres, quien no participó en el estudio. Sin embargo, el espécimen estaba bien conservado, con un cráneo unido a una columna vertebral articulada, hombros y caderas.
Comparado con cocodrilos actuales, el animal completo habría medido alrededor de 3.50 metros de largo y pesado 250 kilos, estimó el equipo. Aunque era más pequeño que los cocodrilos contemporáneos más grandes, sus mandíbulas anchas y poderosas y sus dientes largos, planos y aserrados eran comparables a los de un gran dinosaurio depredador o un dragón de Komodo moderno.
Aunque Norteamérica y Asia tenían su dosis de cocodrilos del Cretácico, pertenecían principalmente a familias que habían desarrollado un estilo de vida semiacuático. Pero los cocodrilos siguieron una trayectoria diferente en Sudamérica y África, donde varias familias caminaban con las extremidades bajo el cuerpo —como los mamíferos y dinosaurios— en lugar de la postura extendida de sus primos acuáticos. El análisis de la cadera del Kostensuchus sugirió que mantenía las patas ligeramente más extendidas que algunos cocodrilos terrestres emparentados, lo que sugiere que aunque era un depredador terrestre competente, podría haberse sentido relativamente cómodo en el agua.
