Descubren en Argentina un superdepredador cocodrilo de la era Cretácica

Por Asher Elbein/ The New York Times

Un superdepredador merodeaba por los bosques de la Patagonia unos cuantos millones de años antes del fin de la era de los dinosaurios. Tan grande como un tigre siberiano, se movía sobre cuatro patas, con poderosas mandíbulas y dientes en forma de cuchillos carniceros.

Pero no era un dinosaurio. En un artículo reciente publicado en la revista PLOS One, investigadores anunciaron el descubrimiento de Kostensuchus, un cocodrilo terrestre. El hallazgo muestra que los dinosaurios depredadores de Sudamérica enfrentaron competencia de sus primos cocodrílidos.

“No sólo abundaban”, afirmó Fernando Novas, paleontólogo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y un autor del artículo; también eran lo suficientemente grandes como para pelear con dinosaurios como megaraptores y dromeosaurios por la presa.

Los restos del cocodrilo fueron descubiertos en marzo del 2020 en Santa Cruz, una provincia de Argentina. Las rocas de la zona se formaron 6 millones de años antes del final del periodo Cretácico, explicó Novas. Él y sus colegas encontraron allí rastros de un dinosaurio de cuello largo y de dinosaurios depredadores con brazos largos y garras en forma de gancho. Mientras caminaban por las llanuras, los miembros de la expedición observaron un gran bloque de roca con indicios del cráneo cocodrílido.