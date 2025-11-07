Demócratas muestran fuerza en elecciones, pero enfrentan batalla interna y desafíos

Las victorias contundentes para las gubernaturas en Virginia y Nueva Jersey, Alcalde de la ciudad de Nueva York y una importante iniciativa electoral en California —que probablemente otorgue a los demócratas hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes el próximo año— demostraron señales cruciales de vida para un partido que fue derrotado en siete Estados clave en la elección Presidencial, perdió el control del Senado y no logró ganar mayoría en la Cámara hace apenas un año.

Con sus triunfos la noche electoral del martes, los demócratas demostraron que su partido desmoralizado aún podía lograr el objetivo más importante en la política.

Los resultados mostraron un nivel de energía entre los electores demócratas que faltó en las elecciones del 2024. Esta vez, sus candidatos fueron más fuertes, sus campañas se centraron intensamente en la costeabilidad y en el deseo de asestar un golpe al Presidente Donald Trump. Sin embargo, pese a todo el vigor que conlleva el éxito, el partido aún no ha logrado consolidarse en torno a una identidad política coherente ni una estrategia electoral clara que pueda ganar tanto en Estados disputados como en Estados seguros. Los resultados del martes sugieren que podría avecinarse una batalla interna mientras los demócratas se preparan para las difíciles elecciones legislativas de mitad de mandato en el 2026 y las primarias presidenciales de el 2027 y 2028.

¿Son más competitivos como partido centrista, al estilo de Mikie Sherrill y Abigail Spanberger, las Gobernadoras electas moderadas de Nueva Jersey y Virginia, respectivamente, quienes centraron sus campañas en atacar a Trump? ¿O está mejor posicionado el partido con una visión populista como la de Zohran Mamdani, un socialista democrático que ganó la Alcaldía de Nueva York con una crítica contundente a los excesos del capitalismo y la promesa de derrotar a la vieja guardia de la política demócrata?

Los líderes demócratas más destacados quieren ambas cosas, afirmando el martes que es hora de una nueva era política que dé cabida tanto a los progresistas como Mamdani como a los demócratas del establishment de centroizquierda. Estos líderes creen que la clave está en combinar temas clave como el alto costo de vida con un estilo de hacer campaña y de comunicación auténtica y omnipresente.

“Esto demuestra que podemos tener candidatos con propuestas y estilos diferentes”, dijo Pete Buttigieg, precandidato demócrata a la Presidencia en 2020 y ex Secretario de Transporte. “Para mí, la lección clave es centrarse en lo que más les importa a los electores”.

Pero los demócratas siguen siendo un partido plagado de tensiones en materia de edad, ideología, tácticas y tono, y aún están reconstruyendo su imagen dañada.

“Ahora habrá una batalla dentro del Partido Demócrata entre quienes señalarán a Spanberger y Sherrill como modelos del tipo de campañas que debemos llevar a cabo, y a Mamdani como modelo de un tipo de política diferente”, dijo Howard Wolfson, estratega demócrata. “El punto es que los demócratas necesitan decidir quiénes quieren que sean sus abanderados en el 2026 y 2028”.

Queda por verse si los demócratas se enfrascan en debates díscolos o se unen para repudiar a Trump y los republicanos. Lo que está claro es que las elecciones de mitad de mandato en el 2026 se desarrollarán en medio de esfuerzos de redistribución de distritos en EU que probablemente otorguen a los republicanos una ventaja en un mapa de la Cámara de Representantes de por sí disputado. Y para recuperar el Senado, los demócratas deben confrontar un panorama muy disputado en Estados donde Trump ganó por al menos 10 puntos porcentuales en el 2024.

Los demócratas se beneficiaron en parte el martes de las exigencias de lealtad de Trump a los candidatos republicanos en Estados donde la mayoría de los electores desaprueba su gestión como Presidente.

Pero algunos estrategas demócratas afirman que esta estrategia centrada en Trump tiene limitaciones, dado que muchos independientes y electores indecisos, e incluso algunos demócratas, tienen una visión negativa de su partido.

“Cada vez hay más pruebas de que los electores quieren despedir a Donald Trump y a la gente que es leal a él, pero aún tenemos que hacer mucho para convencer a la gente de que nos elijan”, dijo Jesse Ferguson, veterano estratega demócrata. “Los electores sienten que su Gobierno los está traicionando y les está perjudicando. Tenemos que ser no sólo la respuesta a eso, sino también el antídoto”.

La disposición de los líderes demócratas a dar cabida a una amplia gama de ideologías es una incógnita que las elecciones de mitad de mandato del 2026 aclararán.

En la fiesta celebrando la victoria de Mamdani, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, líder progresista de Nueva York, insinuó que los funcionarios demócratas podrían tener poca opción.

“Tenemos un futuro por el cual luchar, y lo haremos juntos o se quedarán atrás”, declaró en MSNBC. “No tiene que ver con ser progresista, de ser moderado o de ser liberal. Tiene que ver con si comprendes la misión de combatir el fascismo. Y la misión es unirnos, superando las diferencias, sin importar nada”.

