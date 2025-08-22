Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian compromiso desde Arabia Saudita

Por Vivian Nereim/The New York Times

RIAD, Arabia Saudita — No fue gran sorpresa que el anuncio del compromiso de Cristiano Ronaldo, la superestrella mundial del futbol, fuera acompañado de una fotografía de un diamante del tamaño de una aceituna gigante.

Sin embargo, la ubicación etiquetada en la publicación de Instagram —publicada por su pareja desde hace nueve años, la modelo Georgina Rodríguez— sí sorprendió. La foto de su mano adornada no se compartió desde París, sino desde Riad, Arabia Saudita.

La capital del conservador reino islámico no suele ser conocida por ser un lugar donde las parejas trotamundos acuden en masa para celebrar sus romances. Hace una década, la policía religiosa recorría las calles de la Ciudad buscando parejas no casadas y gritando a las mujeres que se cubrieran el cabello. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio se castigaban, hasta hace poco, con latigazos.

El nuevo compromiso, celebrado por los fans, subrayó el hecho de que la pareja no estaba casada y llevaba dos años viviendo con sus hijos en la Ciudad saudita.

Ronaldo se mudó aquí en el 2022 con un contrato cuantioso para jugar en el equipo de futbol saudita Al Nassr. Rodríguez y sus hijos lo acompañaron. Su familia parecía haberse adaptado a una vida cómoda y glamorosa en el reino, poniendo a prueba los límites del rápido cambio social en Arabia Saudita.

Desde que inició su ascenso al poder en el 2015, el Príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, ha relajado las restricciones sociales.

Hace años, viajar en auto con un conductor masculino sin parentesco podía generar preguntas a las mujeres en los controles policiales —un dilema paradójico en el reino: las mujeres no tuvieron permitido manejar hasta el 2018.