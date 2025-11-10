Crece debate global sobre gravar la riqueza ante aumento de desigualdad

Por Patricia Cohen / The New York Times

LONDRES — Desde que existen los impuestos, ha habido llamados a gravar a los ricos. Sin embargo, una idea suscita reacciones particularmente vehementes: un impuesto sobre el patrimonio, no sólo sobre la renta.

Un plan así divide actualmente a Francia, donde recientemente se produjo un acalorado debate en el Parlamento sobre propuestas de un impuesto al patrimonio. Pero este enfoque lleva años generando controversia política en Estados Unidos y Europa a medida que aumenta la desigualdad.

En la conferencia del Partido Laborista en Gran Bretaña en octubre, los delegados hicieron un llamado a un impuesto sobre el patrimonio. Las encuestas muestran que tres cuartas partes de los británicos apoya la idea. El debate sobre este concepto se ha reavivado incluso en países como Alemania e Irlanda, que ya habían derogado los impuestos sobre el patrimonio. Y el Observatorio Tributario, un organismo de investigación financiado por la Unión Europea, ha propuesto un impuesto mínimo global al patrimonio del 2 por ciento para los aproximadamente 3 mil multimillonarios del mundo.

Para sus partidarios, gravar la totalidad del patrimonio de una persona —acciones, bienes raíces, yates, tiaras de diamantes, caballos de carreras, arte, vinos finos— en lugar de sólo sus ingresos, es una de las pocas maneras de lograr que las personas con riqueza dinástica paguen lo que les corresponde.

Para los detractores, los impuestos sobre el patrimonio desalientan la inversión y el crecimiento. Además, serían una pesadilla logística, añaden. ¿Cómo harían los recaudadores fiscales para evaluar las colecciones de Ferraris, Picassos y bolsas Birken de una familia cada año?

Los impuestos sobre el patrimonio existen desde hace mucho tiempo. Los impuestos sobre bienes inmuebles son una forma de ello, que gravan un activo específico. El primer impuesto nacional al patrimonio se impuso en los Países Bajos en 1892. Colombia lo introdujo en 1935, al igual que India en 1957.

Estos impuestos fueron populares en Europa en ocasiones. Doce países contaban con versiones de ellos en 1990, aunque en muchos —como Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Luxemburgo— fueron derogados posteriormente. Noruega, Suiza y España tienen impuestos sobre el patrimonio, reporta la Tax Foundation. Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos gravan ciertos activos, aunque no el patrimonio total.

En los últimos años se ha producido un resurgimiento del apoyo a los impuestos sobre el patrimonio, en gran parte gracias a tres economistas franceses —Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman— quienes a principios de la década de 2010 comenzaron a documentar la asombrosa concentración de riqueza en todo el mundo. A nivel mundial, aproximadamente el 43 por ciento de la riqueza total está en manos del 1 por ciento, reporta Oxfam.

En Francia, una propuesta, un impuesto a los hogares con un patrimonio neto superior a 100 millones de euros (115.4 millones de dólares), se conoció como el impuesto Zucman. Zucman estimaba que recaudaría hasta 20 mil millones de euros de mil 800 hogares. Tras un acalorado debate en la Asamblea Nacional el 31 de octubre, se rechazaron diversas variantes del mismo.

“Si se grava todo, no quedará nada que gravar, y además se desincentivará a los emprendedores y a los trabajadores”. afirmó Laurent Wauquiez, diputado del partido conservador francés Los Republicanos.

François Ruffin, diputado de izquierda, defendió el impuesto. En ocho años, “la fortuna de las 500 familias más ricas se ha duplicado por 600 mil millones de euros”, declaró. “Les estamos quitando un 2 por ciento, no dejándoles un 2 por ciento”.

Aunque la preocupación por la desigualdad puede impulsar el apoyo público a los impuestos sobre el patrimonio, los investigadores han descubierto que, históricamente, las crisis económicas y los presupuestos ajustados han sido las causas más comunes de su aprobación.

Tras el rechazo de las propuestas fiscales en Francia, Zucman declaró: “No estoy decepcionado, porque al final sucederá. Todas las batallas de este tipo requieren tiempo para ganarse”.

Liz Alderman contribuyó con reportes a este artículo.

