Chikungunya se expande por el mundo impulsado tras problemática del clima

Por Stephanie Nolen/ The New York Times

Un virus transmitido por mosquitos, que puede dejar débiles a las personas infectadas durante años, se está propagando a más regiones del mundo, a medida que el cambio climático crea nuevos hábitats para los insectos portadores.

Este año se han reportado más de 240 mil casos del virus chikungunya en todo el mundo, incluyendo 200 mil casos en Latinoamérica y 8 mil en China. Las autoridades chinas han implementado urgentemente medidas de salud pública que evocan la respuesta al Covid-19.

También se han reportado casos en Francia e Italia. La enfermedad es endémica en México.

La Organización Mundial de la Salud advierte que los patrones de transmisión actuales se asemejan a un brote mundial que infectó a 500 mil personas hace 20 años, contribuyendo a un aumento en nuevas discapacidades.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Hay personas que trabajaban, sin discapacidades, y de un día para otro, ni siquiera pueden escribir en un teléfono ni sostener una pluma”, dijo Diana Rojas Álvarez, quien encabeza la labor sobre chikungunya en la OMS.

Al igual que el zika y el dengue, el chikungunya es un virus ARN transmitido por mosquitos. Dos especies de mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus, transmiten el chikungunya. Entre cuatro y ocho días después de una picadura, una persona puede presentar síntomas como fiebre, dolor articular y sarpullido.

A diferencia del dengue y el zika, el chikungunya enferma a la mayoría de las personas que infecta. En raras ocasiones, el chikungunya puede matar a niños pequeños y adultos mayores.

Los síntomas del chikungunya se vuelven crónicos en hasta el 40 por ciento de las personas infectadas, con dolor articular debilitante que dura meses o años.

Entre el 2005 y el 2007, más de dos tercios de todas las discapacidades —incluyendo las causadas por cáncer, artritis y diabetes— reportadas en India fueron resultado de un brote de chikungunya que se extendía por el País.